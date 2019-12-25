В Подмосковье закрыли 27-й мусорный полигон

Список закрытых в Подмосковье мусорных полигонов сегодня пополнился еще одной точкой. Дмитровский городской округ. Полигон твердых бытовых отходов «Непейно». Напомним, еще в 2013 году на территории Московской области действовали 39 крупных свалок. «Непейно» стал уже 27-м, где больше не принимают мусор. И третьим, закрытым в нынешнем году (ранее были «Воловичи» в Коломне и «Егорьевский» в Егорьевске).

- Мусорный полигон «Непейно» эксплуатировался почти 45 лет с 1975 года, - рассказал журналистам заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин. - Его площадь - более 12 гектаров. Полигон эксплуатировался с грубыми нарушениями экологического законодательства, поэтому доставлял жителям массу неудобств и наносил экологический ущерб.

Зампред напомнил, что решение о закрытии свалки принял губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

- Мы закрыли полигон совместно с главой и людьми, которые живут неподалеку - заблокировали въезд на объект бетонными блоками. Отходы сюда больше поступать не будут.

На свалках «Кучино», «Тимохово», «Торбеево» уже запустили программу дегазации - свалочный газ выводят по трубам и сжигают через высокотемпературные факелы. На очереди - «Алексинский карьер», «Лесная», «Малая Дубна», «Непейно», «Ядрово», «Шатурский».

Сообщается, что на «Тимохово» и «Торбеево» установлено оборудование, которое позволит перерабатывать свалочный газ в энергию. Эта система заработает в будущем году.

Вслед за «Непейно» в ближайшие дни будет закрыт полигон «Каргашино» в Мытищах. (Он будет 28-м по счету, - Авт.)

- Оставшиеся 11 полигонов будут закрыты до 2030 года, - отметил Евгений Хромушин. - До конца этого года мы откроем шестой новый современный комплекс по переработке отходов - (КПО) «Алексинский карьер» в Клину. Его мощность составит 150 тысяч тонн отходов в год. Ранее мы открыли два новых КПО «Юг» в Коломне и «Восток» в Егорьевске. На полную мощность заработали КПО в Рошале, Серебряных Прудах и Зарайске. Это позволило нам закрыть расположенные там старые полигоны, а работа этих предприятий, в рамках комплексной системы по обращению отходов, должна довести объем захоронения коммунальных отходов в Московской области всего до 5% от образуемых отходов.

Известно, что благодаря раздельному сбору мусора, который был запущен во всех муниципалитетах Подмосковья в январе 2019 года, на вторичную переработку отправили более 1 миллион тонн отсортированных отходов.