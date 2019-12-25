Из-за тёплой зимы москвичи сэкономят на квартплате

Снега нет, а вместо декабрьского предновогоднего морозца - теплынь. Зима нам только снится. Зато меньше тратим тепла, газа, электричества и горячей воды. Из-за потепления на квартплате теперь сэкономим. По примерным подсчётам, сумма может снизиться в среднем на 200 - 400 рублей в зависимости от жилплощади. Ведь на улице плюсовая температура и особо греться не нужно. Коммунальщики убавили жар батареям в жилых домах. Москвичи меньше включают газовые плиты и реже принимают ванны с горячей водой. А электрообогреватели вообще пылятся за ненадобностью.

- Сейчас из-за теплой зимы мы экономим ресурсы, - рассказал «КП» заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Примерно на 20 процентов меньше расходуем газа и тепла. А значит, жители меньше потратят на квартплату.

Впрочем на кошельках москвичей это отразится лишь следующей зимой.

- Плата за отопление распределяется равномерно на весь год, - объяснили "КП" в Комплексе городского хозяйства Москвы. - При этом суммы на текущий год высчитываются, исходя из потраченного в прошлом году тепла. То есть сейчас москвичи платят за отопление по данным за декабрь 2018 года. А за тепло 2019-го по сниженной цене будут платить в следующем 2020 году.

Получается, сейчас горожане не заметят погодной экономии на отоплении. Более того, даже потратят чуть больше за градус батарей. Ведь в сегодняшних платежках указаны цены за тепло, которое потратили в декабре 2018 года. А тогда морозных дней в Москве с температурой от минус 2 днём до минус 15 ночью было больше, чем теперь.

Но на остальных «теплых» услугах москвичи экономят уже в нынешнем декабре. Это касается горячей воды, газа и электричества. По расчетам специалистов, в теплую зиму по каждой из этих услуг обычная плата может снизиться примерно на сумму до 100 рублей в зависимости от жилплощади. Вот и получается, что в среднем на "коммуналку" во время потепления жильцы тратят меньше на 200 - 400 рублей в месяц. Но, если за тепло и газ платите по счетчикам и, например, сами регулировали температуру батарей в своей квартире, тогда можете потратить ещё меньше.

Кстати, аномальная погода влияет на квартплату и летом. В сильную жару москвичи так же платят больше за электричество (включают кондиционеры, вентиляторы, морозильники) и за холодную воду. А на горячей воде летом экономим, особенно во время традиционных отключений из-за ремонта сетей.