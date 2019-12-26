2019-12-26T14:58:50+03:00
Умные вещи

ВКонтакте запустила новогодние спецпроекты

Также ВКонтакте появилось мини-приложение «Новогодние поздравления»
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Также ВКонтакте появилось мини-приложение «Новогодние поздравления».Также ВКонтакте появилось мини-приложение «Новогодние поздравления».
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В преддверии праздников ВКонтакте запускает новогодние проекты. Пользователи смогут каждый день выполнять тематические задания и соревноваться с друзьями, а также звонить незнакомцам и обмениваться пожеланиями.

Провести праздники насыщенно поможет «Новогодний календарь» — виртуальный аналог адвент-календаря. Каждый день в нём появляются тематические задания, за выполнение которых можно заработать баллы и подняться выше в рейтинге друзей. Например, «Новогодний календарь» предложит рассказать о любимых фильмах и полученных подарках, узнать планы друзей на праздничную ночь, прогуляться на свежем воздухе и провести время с близкими. Все эти моменты нужно фотографировать или снимать на видео — и публиковать в историях, чтобы потом было, что вспомнить. «Новогодний календарь» создан на платформе VK Mini Apps и доступен в мобильном приложении VK для Android и iOS.

Вадим Дорохов, директор по развитию продуктов ВКонтакте:

«„Новогодний календарь“ поможет не заскучать в длинные выходные. Задания предлагают оглянуться вокруг и взять лучшее, что даёт нам Новый год: повод встретиться с близкими, провести время за любимыми фильмами и развлечениями, порадоваться красоте украшенного города. Если выполнять задания каждый день, получится и отдохнуть, и зарядиться новогодней атмосферой».

Также ВКонтакте появилось мини-приложение "Новогодние поздравления". В нём с 31 декабря по 6 января можно будет звонить друзьям и случайным пользователям ВКонтакте. Если праздничного настроения нет, достаточно подтвердить участие и ждать звонка, если подходящий настрой есть — можно пожелать что-то доброе и зарядить собеседника положительными эмоциями. Звонки доступны как в мобильном приложении, так и на компьютере — через VK Messenger.

ИСТОЧНИК KP.RU

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