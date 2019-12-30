Не паркуйте машины под деревьями: в МЧС предупредили о метели в Москве

Москвичи ждали снег, но не ухудшение погоды под Новый год. Но с природой не поспоришь. Прогноз синоптиков на 30 декабря неутешительный, в Москве ожидается усиление ветра порывами 13-18 м/секунду, снег, метель, гололедица. Ухудшение погоды начнется с 10.00 и с сохранением до конца суток 30 декабря.

В МЧС в связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями выпустили рекомендации.

- По возможности – переждите непогоду в капитальном строении. Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. Паркуйте автомобиль вдали от деревьев. Не оставляйте детей без присмотра, - советуют в ГУ МЧС по Москве.

Московские спасатели советуют водителям при метели и гололедице снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. А также избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений.

Пешеходам в метель советуют при движении по краю проезжей части обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.

Ранее о непогоде сообщили в мэрии Москвы. Власти города предупредили, что из-за сильного ветра возможно падение деревьев и слабо укрепленных конструкций, повреждение линий электропередачи.

- Не рекомендуется проводить высотные работы. На дорогах возможны заторы и увеличение количества аварий. Пешеходам рекомендуем обходить шаткие конструкции и деревья. Автомобилистам стоит парковаться в гараже, а если его нет — вдали от деревьев, - сообщили в мэрии Москвы.

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В случае необходимости помощи звоните по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по г. Москве 8 (495) 637-22-22.