Поезда МЦД отвезут пассажиров домой после встречи Нового года и Рождества

Добраться домой на поездах Московских центральных диаметров можно будет после встречи Нового года и Рождества. Режим работы D1 и D2 продлен. - С 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января режим работы двух Московских центральных диаметров продлен, чтобы после встречи Нового года и Рождества пассажиры смогли комфортно добраться домой, - рассказали в пресс-службе МЖД.

КОНКРЕТНО

МЦД-1 из Лобни в Одинцово:

- 1 и 7 января последний поезд отправится в 3.18, на конечную станцию в Одинцово прибудет в 4:46.

МЦД-1 из Одинцово в Лобню:

- 1 и 7 января электричка отправится 3.18, в Лобню прибудет в 4.38.

МЦД-2 из Нахабино в Подольск:

- 1 и 7 января последний поезд отправится в 1.50, на конечную станцию в Подольск прибудет в 3.50.

МЦД-2 из Подольска в Нахабино:

- 1 января поезд отправится в 1.51, 7 января – в 1.55, а в Нахабино станет прибывать 1 января в 3.53, 7 января - в 4.07.

Напомним, метро и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать всю праздничную ночь, 31 декабря, без перерывов.

- При этом с 20.00 31 декабря до 6.00 1 января проезд на общественном транспорте будет бесплатным, - рассказали в мэрии Москвы.