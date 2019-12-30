В Москве подростки попали в больницы после приема снюсов в школьных туалетах

В середине декабря в столичные больницы несколько школьников попали с одним и тем же диагнозом "интоксикация". После оказания необходимой помощи ребят отпустили домой, а родителям врачи сообщили, что их дети принимали снюсы (запрещенный измельченный табак).

- В Москве было зафиксировано несколько случаев, когда ученики разных столичных школ были госпитализированы с диагнозом "интоксикация". Они употребляли бездымный табак — снюс, - подтвердили в правоохранительных органах.

Тогда подростки употребляли в школьных туалетах бездымный табак, на уроках почувствовали себя плохо - резкое недомогание. Учитель вызвала "скорую помощь". Парням оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой.

Как снюсы попали подросткам в руки, если вещества запрещены в России с 2015 года? В правоохранительных органах сказали, что нелегально. Пакетики с запретным табаком все еще распространяются в столице. Как правило, навязываются в ночных клубах.

Еще один случай зафиксировали уже во время школьных каникул. Подросток из школы олимпийского резерва потерял сознание на Казанском вокзале.

Упаковки снюса.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Нам 16-летний парень сказал, что был на тренировке. Хотя мы-то знаем, что забирали его с вокзала. Видимо, доза наркотического вещества была большой, - рассказал источник в экстренных службах города.

В Госдуме после участившихся случаев отравлений в среде подростков предложили ввести уголовное наказание за продажу снюса и других набирающих популярность наркотических средств среди молодежи. Депутаты от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя предложили установить прямой запрет на продажу и распространение снюса.

- Запрещается оптовая и розничная торговля насваем, табаком сосательным (снюсом), равно как и любыми сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин и/или его производные, а также любой аналогичной по своему воздействию на человеческий организм продукцией, - говорится в проекте закона.

Опасение депутатов возникло также и с заключениями врачей, что снюсы в небольших дозах приводят к "привыканию", а в больших - к летальному исходу.