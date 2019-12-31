В новогоднюю ночь москвичей ждут фейерверки, которые запустят в 33 точках столицы, 20 из которых расположены в парках. Сайт kp.ru проведёт прямую видеотрансляцию салюта на Новый год 2020 в Москве. Первые залпы из 50 тысяч запланированных прогремят на Москворецком мосту ровно в полночь. На остальных площадках салют начнётся чуть позже, в 01:00 1 января.

Ранее сайт "Комсомольской правды" писал о том, что традиция запускать фейерверки по праздникам идёт со времён правления Петра I. Именно он приказал подданным: «выпустить несколько ракетов, сколько у кого случится»… Жители Москвы с азартом поджигали смоляные бочки перед домом, стреляли из двухсот пушек перед Кремлём и из маленьких орудий во дворах.

Прямая видеотрансляция салюта на Новый год 2020 в Москве.

В этот Новый год полюбоваться праздничным салютом придут сотни тысяч москвичей и туристов.