2019-12-31T20:35:19+03:00
Общество

Прямая видеотрансляция салюта на Новый год 2020 в Москве

Смотрите прямую видеотрансляцию салюта на Новый год 2020 в Москве на сайте kp.ru
Ася КУЗНЕЦОВА
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Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В новогоднюю ночь москвичей ждут фейерверки, которые запустят в 33 точках столицы, 20 из которых расположены в парках. Сайт kp.ru проведёт прямую видеотрансляцию салюта на Новый год 2020 в Москве. Первые залпы из 50 тысяч запланированных прогремят на Москворецком мосту ровно в полночь. На остальных площадках салют начнётся чуть позже, в 01:00 1 января.

Ранее сайт "Комсомольской правды" писал о том, что традиция запускать фейерверки по праздникам идёт со времён правления Петра I. Именно он приказал подданным: «выпустить несколько ракетов, сколько у кого случится»… Жители Москвы с азартом поджигали смоляные бочки перед домом, стреляли из двухсот пушек перед Кремлём и из маленьких орудий во дворах.

Прямая видеотрансляция салюта на Новый год 2020 в Москве.

В этот Новый год полюбоваться праздничным салютом придут сотни тысяч москвичей и туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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