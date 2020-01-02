От Косино до Лефортово на метро: в марте 2020 года откроют второй участок Некрасовской линии

В столице завершили строительные работы на втором участке Некрасовской линии метро от станции «Косино» до «Авиамоторной» и на примыкающем участке Большой кольцевой от «Косино» до «Лефортово». Поезда начали курсировать по новому участку со 2 января, в скором времени пользоваться станциями смогут москвичи. О техническом пуске станций рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Сегодня, 2 января, закончены основные работы на новой ветке метро, это 12 км от «Косино» до «Лефортово». Это важное направление, которое позволит улучшить транспортную доступность 1 млн жителей Москвы, - рассказал Сергей Собянин.

В столице завершили строительные работы на втором участке Некрасовской линии метроФото: Михаил ФРОЛОВ

Движение без пассажиров запустили на станциях Некрасовской линии: «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская», «Нижегородская», «Авиамоторная». А также на примыкающем участке БКЛ от «Авиамоторной» до «Лефортово» с одной станцией. Три месяца потребуется на обкатку, затем станции откроются для пассажиров.

- Три месяца будут идти пуско-наладочные работы и в марте по этой ветке уже поедут пассажиры. Это огромное событие, важное для города, - сказал Сергей Собянин.

Стоит напомнить, Некрасовская – 15-я линия метро. Первый участок из четырех станций («Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская», «Некрасовка») была открыта 3 июня 2019 года.

Движение запустили пока без пассажировФото: Михаил ФРОЛОВ

Новая линия обеспечит быстрым и комфортным городским транспортом жителей московских районов Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка, Текстильщики, Кузьминки, а также подмосковных Люберец и других близлежащих городов Московской области. В среднем пассажиры будут экономить на дороге до 20 минут в день.

Фактически Некрасовская линия станет дублером юго-восточного радиуса Таганско-Краснопресненской линии, который в настоящее время работает в режиме хронической перегрузки. С открытием новых станций метро уменьшится нагрузка на прилегающую улично-дорожную сеть, включая Лермонтовский и Рязанский проспекты, Носовихинское шоссе и другие магистрали.

В дальнейшем к Некрасовской линии будет подключен участок БКЛ. Поезда пойдут от «Лефортово» до «Косино» и далее в Некрасовку.

В марте по этой ветке уже поедут пассажиры.Фото: Михаил ФРОЛОВ

КСТАТИ

Работы продолжаются:

- возле станции «Нижегородская» – территорию благоустроят, высадят деревья и установят архитектурную композицию, символизирующую интеграцию двух колец МЦК и БКЛ;

- в январе-феврале откроются новые пешеходные переходы на «Окской» и «Юго-Восточной» и завершится благоустройство территорий возле новых станций метро;

- «Лефортово» совсем недолго будет конечной станцией на Большой кольцевой линии. Скоро поезда пойдут дальше – до «Электрозаводской», и у пассажиров появится еще один вариант для пересадки.