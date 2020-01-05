«Не хотел платить зарплату»: Подмосковный бизнесмен обстрелял своего телохранителя из пистолета

Подмосковная полиция разбирается в странной истории, которая произошла в канун Нового года недалеко от Истры.

Днем 31 декабря в одну из столичных больниц обратился 39-летний мужчина. Врачи ахнули: у товарища - два огнестрельных ранения, в плечо и бедро.

- Медикам мужчина заявила, что в него на улице выстрелил неизвестный, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Больница обязана обо всех тяжелых ранениях телеграфировать в полицию. После информации об огнестреле приехали сотрудники полиции. И в показаниях пострадавшего появились новые детали.

Оказалось, стреляли в мужчину еще два дня назад. И все это время он не решался обратиться в больницу. Терпел. Пошел только когда совсем плохо стало. Почему?

- Мужчина сообщил, что работает водителем-телохранителей у предпринимателя. 29 декабря он привез шефа домой, в закрытый поселок «Резиденции Бенилюкса» на Новорижском шоссе…

По словам мужчины, он попросил предпринимателя выплатить ему к Новому году зарплату. Понятная ситуация: подарки купить, на праздничный стол собрать. Однако шеф, как заявил пострадавший, полную сумму выплачивать отказался. В общем, мужчина начал возмущаться. На это работодатель вытащил из кармана куртки травматический пистолет и дважды выстрелил в телохранителя. Резиновые пули ударили в плечо и бедро, мужчина кинулся в машину и дал газу.

- При этом мужчина не может доходчиво объяснить, почему сразу не обратился в больницу, а пришел к медикам лишь через пару дней, - говорит источник. - Но в итоге заявление на своего работодателя все-таки написал.

В полиции пока лишь подтверждают, что проводится доследственная проверка.