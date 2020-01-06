2020-01-06T12:53:07+03:00
Происшествия

В Москве задержали управляющую бутика, которая утащила из магазина 18 брендовых часов

По версии следствия, женщина за несколько месяцев перепродала товар на 2 млн рублей
Семен ЕЛЕНИН
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40-летнюю женщину накануне задержали и доставили в СИЗО40-летнюю женщину накануне задержали и доставили в СИЗОФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Московские полицейские разбираются с очередной растратчицей - бывшим директором бутика брендовых наручных часов. 40-летнюю женщину накануне задержали в ее квартире на Можайском шоссе.

- Ранее москвичка работала директором часового бутика в Столешниковом переулке, - рассказал «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах. - Владелец магазина заподозрил ее в обмане и уволил. А когда провел ревизию имеющегося в бутике товара, выяснил, что бесследно пропали 18 наручных часов известного бренда.

В следствии считают, что бывшая управляющая в течение нескольких месяцев выносила часы из магазина, а затем перепродавала их. Деньги, естественно, оставляла себе.

По словам источника, владелец бизнеса оценил общую сумму ущерба в 2 млн рублей. По статье «Присвоение или растрата в особо крупном размере» женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

Как рассказали «КП» в пресс-службе столичной полиции, сейчас фигурантка уголовного дела находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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