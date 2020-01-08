2020-01-08T15:37:20+03:00
Происшествия

В Москве таксист из Киргизии избил 14-летнего школьника

Бомбила ударил подростка в лицо из-за того, что тот отказался платить чаевые
Анастасия ВАРДАНЯН
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Таксист избил школьника за отказ дать чаевыеТаксист избил школьника за отказ дать чаевыеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Днем 6 января в полицию обратилась 38-летняя москвичка. Женщина рассказала, что ее сына избил водитель такси. По словам подростка, конфликт начался во время движения такси по улице Мещанской. Бомбила попросил чаевые, а когда пассажир отказался платить, стал кричать и махать кулаками. Мужчина дважды ударил несовершеннолетнего пассажира в лицо, а потом высадил его за несколько километров от дома. Заказ школьник делал через мобильное приложение, так что на поиски таксиста ушли считанные часы.

- Личность водителя такси удалось установить. Он опрошен в участке полиции. По данному факту проводится проверка, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД РФ по Москве.

Гражданин Киргизии в свое оправдание заявил, что подросток якобы ему нагрубил. Скорее всего, против мужчины будет возбуждено уголовное дело. Кроме того, полиция проверяет законность его нахождения на территории России.

Пострадавший школьник от госпитализации отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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