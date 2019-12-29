2019-12-29T00:57:28+03:00
Новый год 2020

60 тонн снега привезли в Москву: где сфотографироваться с сугробами

Центр города украсили «новогодней погодой»
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Москвичи уже успели расстроиться, что 2020 год они будут встречать без снегаМосквичи уже успели расстроиться, что 2020 год они будут встречать без снегаФото: Алиса ТИТКО
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Москвичи уже успели расстроиться, что 2020 год они будут встречать без снега. Синоптики до последнего обещали: «Вот-вот будет». Но уже даже власти города поняли, что снега не будет. И как же создать праздничное настроение? Где взять снег? Например, продают в Омской и Челябинской области. Стоимость – 1000 рублей за 1 кубометр. Но везти за 3000 км – глупо. В столице сами наморозили около 60 тонн снега и раскидали по центру города.

Перекрыли Тверскую

Главную улицу столицы перекрыли от Пушкинской площади до Охотного ряда для подготовки празднования Нового года. Уже стали появляться космические объекты. Но главным объектом притяжения взглядов прохожих стали кучи снега, которые вывалили из «КамАЗов» прямо возле Телеграфа.

В столице наморозили около 60 тонн снега и раскидали по центру города Фото: Алиса ТИТКО

В столице наморозили около 60 тонн снега и раскидали по центру городаФото: Алиса ТИТКО

- Что это? Снег? – удивились прохожие.

- Я должна это сфотографировать. Обычно у нас тратят миллионы, чтобы вывезти снег, а тут привезли. Удивительная Москва, - говорила девушка.

Поиграть в снежки в «Зарядье»

Новогодняя атмосфера теперь и возле входа в парк «Зарядье» - со стороны Васильевского спуска насыпали сугробы и установили сибирские ели.

Со стороны Васильевского спуска насыпали сугробы и установили сибирские ели. Фото:предоставлено парком «Зарядье»

Со стороны Васильевского спуска насыпали сугробы и установили сибирские ели. Фото:предоставлено парком «Зарядье»

- Мы наморозили снежинок в Москве. Вот такой подарок подготовили жителям города, - рассказали в парке «Зарядье».

- То есть он настоящий? - уточняю.

- Да. Должен пролежать до 12 января, - сказали в "Зарядье".

Всего получилось 15 кубов, а это около 1 тонны снега. Сугробы сформировали на территории ярмарки «Снегосад» (в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество").

Москвичам понравилась снежная площадка с живыми елями и гирляндами. Взрослые и дети охотно играют в снежки и делают фотографии со снегом. Вероятно, его придется обновлять и не раз.

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Взрослые и дети охотно играют в снежки и делают фотографии со снегом
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Снежные сугробы

Радуются снегу и на других площадках – возле Госдумы и на Красной площади.

- Депутаты, вроде, ушли на каникулы, а им снег под окна насыпали, - обсуждали москвичи.

Радуются снегу также возле Госдумы и на Красной площади Фото: Михаил ФРОЛОВ

Радуются снегу также возле Госдумы и на Красной площадиФото: Михаил ФРОЛОВ

Еще один сугроб возле катка на Красной площади вызывает большее внимание, чем иллюминация на ГУМе и на Никольской улице.

- Вот, что нужно для счастья – снег, - радовались девушки.

Что еще

Ледяная пещера

В парке «Зарядье» и раньше можно было совершить путешествие в мир снега и льда – отправиться в «Ледяную пещеру». Для ее создания было заморожено около 70 тонн воды на 14 километрах изогнутых металлических труб. Лед и снег здесь круглый год, для этого в пещере поддерживается температура от -4 до -9 градусов.

- Для входа в пещеру необходимо иметь при себе теплую одежду, - советуют в «Зарядье».

Вход в пещеру платный – для взрослых от 190 до 300 рублей, для детей от 95 до 150 рублей (в зависимости от дня недели).

ИСТОЧНИК KP.RU

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