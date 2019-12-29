2019-12-29T12:47:49+03:00
Общество

Снег на Новый год-2020 в Москве будет, но немного

В первый день января синоптики обещают в Москве легкий морозец и благоприятную погоду. Снег тоже будет
Павел КЛОКОВ
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Зато тем, кто собрался встречать Новый год на улице, будет не так холодноЗато тем, кто собрался встречать Новый год на улице, будет не так холодноФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ну хорошо хоть не дождь будет идти. А то у нас на Новый год бывало и такое.

- 31 декабря ожидается слабо положительная температура, - рассказала «КП» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - После поздравления президента и боя курантов она начнет ползти вниз (регион окажется внутри холодного атмосферного фронта). И утром первого января в столице будет минус три - минус четыре. Вместе с легким морозцем выпадет снежок, однако немного. Максимум - один сантиметр.

Кататься на санках или лыжах у москвичей не получится. Но все же пейзаж будет поистине зимним.

По словам Поздняковой, в ближайшие дни сильных снегопадов не ожидается. Январские выходные будут сравнительно теплыми. И только после праздников Москву окатит волна холода - (8-го, 9-го числа). А вместе с ней выпадет снег, уже более серьезный.

- А пока температура на улице градусов на семь выше климатической нормы, - добавила синоптик.

Зато тем, кто собрался встречать Новый год на улице, будет не так холодно.

В декабре в Москву пришла весна.

КСТАТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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