Встречаем 2020-й на катке

- Внучек, я катаюсь на коньках, а рядом поет Анна Семенович, - дама в импозантной шляпке счастливо улыбается и ведет видеотрансляцию с мобильника.

В парке «Сокольники» два дня проводился новогодний фестиваль «Московское долголетие-2020». Для москвичей старшего поколения придумали интересную программу - бесплатные мастер-классы от профессиональных преподавателей, выступления известных артистов, театрализованные шоу и ледовое представление от участников проекта «Московское долголетие».

Центральной площадкой праздника стал каток парка «Сокольники». На льду участники проекта «Московское долголетие» устроили костюмированный бал. Среди фигуристов серебряного возраста объявили конкурс на лучший новогодний костюм, в котором они появятся на катке. Надо сказать, участники не подкачали. Кого здесь только не было - сразу несколько Дедов Морозов и Снегурочек, Жар-птица, мушкетер, веселый клоун, матрешки, лиса Алиса и кот Базилио, медведь, императрица, звездочет, Баба-яга, восточная красавица, Карлсон. Всех не перечислить! Жюри выбрало тройку лидеров в самых оригинальных нарядах - мышиные король и королева, цветочная фея и Кощей в светящихся огоньках. Им вручили пригласительные билеты на ледовое шоу.

А победителем конкурса сами зрители назвали Кощея. В таком наряде пришел на праздник активный участник «Московского долголетия» Алексей Белов из Восточного округа столицы. Ему достался главный приз - морское путешествие по Черному морю от партнера проекта, круизного лайнера «Князь Владимир».

Чай с сушками и песни под баян

Зрители увидели показательное выступление на льду российской фигуристки, актрисы и певицы Анны Семенович и детского ледового шоу школы фигурного катания Анастасии Гребенкиной. На каток вышли и участники проекта «Московское долголетие» - ансамбль «Москвичи» с показательным номером «Зимнее танго».

На главной сцене концерт популярных артистов длился нон-стоп - Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, Ольга Кормухина, Татьяна Овсиенко, группа «Земляне», ВИА «Песняры».

Мастер-классы собрали столько народу, что желающим приходилось даже немного ждать своей очереди. Представители старшего поколения вместе с внуками украшали новогодние открытки, свечи в технике декупажа, делали талисманы для дома. А узнать рецепт напитка долголетия захотели все участники независимо от возраста.

На аллее парка и в уютных шале открылись чайные. В них можно было не только угоститься разными сортами ароматного напитка с сушками, но и всем вместе спеть под баян. В резиденции

Деда Мороза и Снегурочки за эти два дня гости сделали, наверное, тысячи фото с главными новогодними волшебниками, а загадали точно еще больше желаний.

Ажиотаж творился и на стенде Почты России. Многим понравилась идея возродить ностальгическую традицию прежних лет - отправлять родным и близким красивую открытку с поздравлениями к Новому году. Тем более что с праздника в «Сокольниках» открытки проекта «Московское долголетие» доставят бесплатно в любую точку России и мира.

ЦИФРЫ

На празднике в парке «Сокольники за два дня:

- 15 тысяч человек приняли участие;

- около 500 активистов «Московского долголетия» устроили на катке костюмированный ледовый бал;

- на 48 мастер-классов пришли около 2 тысяч человек.

СКАЗАНО

«Занятия проводят для начинающих и более опытных участников»

Фото: instagram.com/vladimir.philippov

- Новогодний праздник проекта «Московское долголетие» проводится уже второй год, - отметил заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов. - Надеемся, что это станет доброй традицией, а мероприятие войдет в событийный календарь столицы. Это настоящий семейный праздник, наши участники приходят на мероприятие со своими детьми и внуками, интересно и весело проводят выходные в окружении своих единомышленников и друзей. В этом году одной из главных кульминаций праздника стало ледовое шоу от москвичей старшего поколения, и это не случайно. Впервые в осенне-зимнем сезоне-2019/20 участники проекта могут посещать занятия по зимним видам спорта - конькам и лыжам. Группы по фигурному катанию формируются в зависимости от физической подготовки - для начинающих и более опытных участников. А каток парка «Сокольники» стал одной из площадок для занятий.