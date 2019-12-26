Вечеринка на даче в Крыму и счастье с третьей женой

«Сидеть дома перед телевизором? Это не для меня»

Марина Дубровская (60 лет):

- В марте 2018 года я одной из первых пришла на только что открывшиеся занятия «Московского долголетия». К тому времени уже года три как вышла на пенсию и сидела дома. Чтобы не скучать, одна гуляла по паркам, фотографировала. Узнала о проекте на выборах мэра и сразу записалась. Теперь у меня совсем нет свободного времени. По расписанию - танцы, дефиле в модных показах, кружок фотографии и катание на коньках. У меня появилось много новых друзей. Мы вместе отдыхаем, гуляем, ездим на экскурсии, ходим в кафе. В этом году летом выбрались небольшой компанией на дачу в Крым к одному из нас. Сидеть дома и смотреть сериалы не собираюсь. Мне всегда было интересно жить, а сейчас особенно!

«Хочу научиться танцевать ча-ча-ча»

Игорь Грачев (68 лет):

- Всю жизнь занимался техническими переводами, даже после выхода на пенсию. Дочка узнала о «Московском долголетии» и уговорила меня сходить на занятия. А я давно хотел научиться танцевать, как мой папа, который был великолепным танцором. Еще собираюсь записаться на компьютерные курсы. Раньше особо ни с кем не общался, все сидел над переводами в одиночестве. А сейчас знакомлюсь с другими участниками и участницами проекта. С одной из них у нас даже получилась танцевальная пара, уже репетируем вальс. Подумываем замахнуться на танго, сальсу и ча-ча-ча.

«Вышла на пенсию и сдала нормы ГТО»

Елена Петриченко (57 лет):

- Проект открылся удачно, как раз к моему выходу на пенсию. Мне некогда стареть, болеть и скучать. Записалась сразу на все любимые занятия - танцы, пение, рисование, скандинавскую ходьбу, в театральную студию. Еще сдала нормы ГТО, участвую во всех городских фестивалях. Мне нравится такая активная жизнь. Душа радуется!

Бабушка с королевской осанкой

Галина Попечителева (59 лет):

- У меня восемь внуков, раньше постоянно проводила время с ними, но они уже подрастают, у них появляются свои интересы. Иногда я пела в Доме культуры. В «Московском долголетии» занимаюсь танцами, зумбой, дыхательной и суставной гимнастикой, выступаю в хоре, езжу на экскурсии с новыми друзьями. Ой, чуть не забыла, у меня ведь появилась королевская осанка - на модных показах демонстрирую шляпки.

Секрет молодости - не курить и обливаться холодной водой

Лев Шурыгин (82 года):

- С детства катаюсь на коньках, а сейчас в «Московском долголетии» учу бабушек безопасности на льду. Еще танцую в ансамбле «Москвичи», играю на гитаре, рисую, люблю поэзию. Моя страсть - сиртаки и рок-н-ролл. Я счастливо женат третий раз, у меня двое сыновей и двое внуков. Секрет моей молодости - не курить, не перебирать с алкоголем, заниматься дыхательными упражнениями, обливаться холодной водой. И, конечно, участвовать в «Московском долголетии»!

На ледовом балу Марина Дубровская (на фото слева) и Лев Шурыгин (на фото справа) лихо катались на коньках на зависть столпившимся у бортика зевакам.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бросаем грядки, идем на зарядку

Две Людмилы - Фирсова (70 лет) и Алексеева (61 год):

- Мы только в этом году записались на занятия проекта и теперь спрашиваем себя: почему же не сделали этого раньше? На грядках постоянно пропадали, а сейчас столько интересного происходит в нашей жизни. На ледовом балу впервые участвуем в конкурсе на лучший карнавальный костюм и сразу выходим в финал. Поем в хоре, ходим на гимнастику «Здоровая спина», ездим на экскурсии на «Добром автобусе». Сейчас у нас еще добавились зимние занятия - коньки.

«Успеваю и на работу, и на кружки»

Виталий Новиков, 66 лет:

- Я хотя и на пенсии, но как бывший военный не могу без работы. А в свободное время с удовольствием хожу на танцы в студию «Московского долголетия». Люблю вальс и латину. Еще лыжи, коньки, футбол, стараюсь не пропускать ни одного спортивного праздника. Проект не дает стареть и хандрить.

На прошедшем в парке «Сокольники» новогоднем фестивале «Московское долголетие» молодежь с удивлением и восхищением наблюдала, как под музыку отжигают на катке бабушки и дедушки. Такой драйв сегодня не у каждого тинейджера увидишь. А тут седовласые фигуристы подпевают артистам, делают селфи в ярких нарядах и сразу постят видосы в соцсетях. Мы спросили у некоторых из них, как в серебряном возрасте удалось изменить свою жизнь.

Впервые этой зимой для участников проекта открыты секции по зимним видам спорта, которые проходят на свежем воздухе. В 13 столичных парках можно будет посетить лыжные тренировки, а в 17 парках - занятия по конькам. На занятия можно прийти со своими коньками и лыжами, а также взять их напрокат.

НА ЗАМЕТКУ

Подать заявку на участие в проекте «Московское долголетие» можно в центре социального обслуживания, офисах госуслуг «Мои документы», поликлиниках, а также в городских парках и госучреждениях (школах, домах культуры и других организациях), где проводятся занятия. С собой необходимо иметь паспорт, СНИЛС и социальную карту москвича.