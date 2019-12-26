Актер Безруков и баскетболист Кириленко помогают детям-сиротам найти дом

У приемных родителей много разных наград - уважение, восхищение, признание, благодарность и, конечно, любовь и улыбки своих детей. Хотя можно ли вообще измерить и оценить бессонные ночи, радость и волнения, ответственность, которые берут на себя мамы и папы. В Москве все же решили попробовать и учредили специальную премию - «Крылья аиста». Ее вручают горожанам и организациям за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Изначально она носила статус ведомственной, а в прошлом году стала городской и вошла в число наград и почетных званий российской столицы. Каждая семья-лауреат получает денежное вознаграждение и памятный знак - статуэтку, изображающую летящего аиста и беззащитного ребенка.

Усыновителей поддержат бесплатным жильем и пособиями

Присуждение премии «Крылья аиста» проходит в номинациях «Лучшая семья года» (награждается до трех семей), «Лучшая организация года» (до пяти премий трудовым коллективам органов опеки и попечительства, организаций для детей сирот, школ приемных родителей, НКО, общественных объединений), «Персона года» (до трех премий государственным и политическим деятелям, работникам науки и культуры, сотрудникам средств массовой информации, представителям других сфер деятельности) и «Меценат года» (одна премия человеку, который занимается благотворительной деятельностью в сфере семейного устройства детей-сирот). Полный список награжденных - на официальном сайте мэра Москвы mos.ru.

Среди лауреатов этого года - семья Фирсановых, в которой воспитываются 8 приемных детей. Фирсановы стали одними из первых участников пилотного проекта правительства Москвы по имущественной поддержке приемных семей, воспитывающих пять и более детей-сирот. Он стартовал в 2014 году. Главное условие - из столичных учреждений нужно

взять пятерых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них трое детей должны иметь инвалидность или быть старше 10 лет. Город постоянно помогает таким семьям - просторным и комфортным жильем, пособиями, бесплатными медицинскими и прочими услугами.

За пять лет в проекте приняли участие 39 приемных семей, в которых за это время воспитывалось 285 детей. Из них 59 детей - инвалиды старше 10 лет, 41 ребенок - с инвалидностью моложе 10 лет, а 142 - подростки. То есть в столице стараются найти родных и тем, кого обычно труднее всего устроить в семью.

За постоянную поддержку детей, оставшихся без родителей, актер Сергей Безруков получил звание «Персона года».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Судьбу изменили звезды

Награды получили также люди и коллективы, неравнодушные к оставшимся без семьи детям. В номинации «Персона года» премию «Крылья аиста» за 2019 год вручили известному актеру, худруку Московского Губернского драматического театра Сергею Безрукову. Он помогает детям-сиротам находить родителей, озвучивая их видеоанкеты. Эти истории актер публикует на своих страничках в соцсетях.

«Каждый раз до слез, ибо каждый раз это живые истории детей, чувство ответственности при записи каждой анкеты, - признается лауреат. - Эти дети ни в чем не виноваты, они просто дети, которые безумно хотят, чтобы их любили, чтобы они были нужны. Нам бы хотелось помочь этим детям обрести семью, найти тех, кто примет их как родных и вырастит в любви».

Одним из 4 лауреатов в номинации «Лучшая организация года» стала межрегиональная общественная организация помощи детям «Наши дети». Ее сотрудники делают все, чтобы будущие приемные родители и дети поскорее встретились. Благодаря оперативной работе с базой потенциальных родителей организация добивалась таких результатов, когда ставшие сиротами даже не попадали в детский дом, а уходили сразу в семью. Победителями также стали Центр поддержки семьи и детства «Зеленоград», Центр содействия семейному воспитанию № 1 и Отдел соцзащиты населения Можайского района столицы.

«Меценатом года» стал Андрей Кириленко, известный во всем мире российский баскетболист, президент некоммерческой организации благотворительного фонда «Кириленко - детям!». Спортсмен вместе с супругой Машей Лопатовой основал фонд, который помогает детским больницам, детским домам и интернатам, спортивным школам, а также занимается развитием массового детского непрофессионального спорта. У семейной пары четверо детей.

Лауреатам премии «Крылья аиста» вручают статуэтки, изображающие летящего аиста и ребенка.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ

Если вы хотите взять сироту в свою семью, тогда вас ждут:

- в Управлении опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних Департамента труда и социальной защиты населения Москвы и в Банке данных о детях-сиротах. Адреса и телефоны - www.usynovi-moskva.ru

- в районных отделах социальной защиты населения Москвы. Адреса и телефоны - www.dszn.ru

Обратите внимание! Для всех будущих усыновителей и опекунов обязательно обучение в Школе приемных родителей.

ЦИФРЫ

В три раза с 2010 года снизилось число детей, живущих в столичных центрах содействия семейному воспитанию (ЦССВ).

Если в 2010 году в центрах жил 4371 ребенок (26%), а в семьях - 12 665 детей (74%), то сейчас ситуация уже другая. 93% воспитываются в семьях и только 7% в организациях для сирот.

Всего в Москве на начало ноября 2019 года насчитывалось 20 477 детей, оставшихся без попечения родителей, из которых 19 034 ребенка живут в семьях и 1421 - в ЦССВ.