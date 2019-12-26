Мама и папа, спасибо за жизнь!

«Глядя на нас, знакомые взяли сирот в свои семьи»

Игорь Кайгородов, папа 14 детей:

- Все наши, родные, даже не стану рассказывать, сколько кровных и приемных. Первого ребенка взять из детдома предложила супруга Инна. Потом вместе решили стать семьей еще для нескольких сирот. У нас есть желание и возможность помочь детям, и мы помогаем. Взяли братьев и сестер, но выбирали не столько мы их, сколько они нас. Конечно, уверен, что дело не обошлось без божественного провидения. Для нас главным было, чтобы ребенок сам захотел прийти в нашу семью.

Я работаю в научно-производственном объединении, супруга занимается хозяйством и детьми. Они у нас и танцуют, и в футбол играют, есть очень ответственные, кто-то креативный, все разносторонние. Вместе любим ездить на природу, на море. Замечаю, что ребята постепенно становятся похожими на нас с Инной. Стараемся уделить им всем больше внимания и времени. Это нормальный труд каждого человека, не вижу ничего особенного в том, что мы с супругой стали многодетными мамой и папой. Наши знакомые поддерживают нас. Для некоторых наша семья стала примером, и они тоже взяли сирот из детдома, и не одного.

Четыре сыночка и четыре лапочки-дочки

Ирина Фирсанова, мама 10 детей, из них 2 - родные и 8 - приемные:

- Наши старшие дети как-то быстро выросли и завели свои семьи. А нам с мужем сказали, что внуков придется долго ждать. И силы, и желание заниматься детьми у нас оставались, поэтому решили взять сироту. Тем более я с детства об этом думала. Когда была маленькая, увидела на прогулке детдомовских малышей. Тогда упрашивала маму взять одного ребенка к нам, но родители не смогли.

А став взрослой, я набрела в интернете на фото 5-летней девочки Нади и влюбилась. Потом узнала, что у нее есть определенные проблемы со здоровьем. Все вокруг твердили, что она не будет говорить. Девочка произносила на тот момент всего два слова. В первую ночь я проплакала, потому что было страшно. Но потом мы с мужем стали общаться с ней, поняли, что не все плохо, она может заговорить, и память у нее есть. Надя пыталась прочитать нам стихи Барто. Теперь дочка болтает без умолку, неплохо рисует, катается на горных лыжах. У нас, кстати, спортивная семья, наши дети с инвалидностью всерьез увлеклись горнолыжным спортом. Летом они катаются на роликах и также участвуют в соревнованиях по роллерспорту. Кроме того, старшие девочки занимаются танцами и волейболом, а мальчишки - футболом, теннисом и волейболом.

Фирсановы стали участниками пилотного проекта столичных властей и взяли к себе сразу пятерых детей. Фото: Семейный архив

Затем мы взяли девочку с диагнозом «ДЦП», которая после операции не ходила и передвигалась в инвалидной коляске. Ее поставили на ноги, и она научилась кататься на лыжах. Потом у нас появился мальчик, инвалид по слуху. После операции по установке слухового импланта сын учится говорить, уже есть успехи.

А в 2014 году мы стали участниками пилотного проекта столичных властей и взяли в семью сразу пятерых детей - 4 мальчиков и девочек подросткового возраста и ребенка с синдромом Дауна. Самое сложное - составить график так, чтобы всех детей вовремя привезти на занятия, тренировки и процедуры. Мужу пришлось оставить работу, и теперь он развозит наших ребят по делам. Успехи у них хорошие, например, Надя в горных лыжах добилась зачисления в паралимпийскую сборную России для детей с ментальными нарушениями. Надеемся, будет представлять нашу страну на Играх в 2021 году. Мы стараемся, чтобы наши дети понимали, что такое жизнь, правила семьи, ответственность. Я не жду от них благодарностей, просто радуюсь их достижениям и перспективам. Когда вырастут наши двое старших и станут самостоятельными, мы решили сразу же взять в семью еще двоих сирот. Такая радость, когда дети обнимут и скажут: «Мама, я люблю тебя».

«Еще неизвестно, кому из нас повезло больше»

Марина Озчелик, мама 9 детей, из них 4 - родные и 5 - приемные:

- Мы с мужем давно решили: если у нас уладится с жильем, то к своим четверым детям возьмем из детдома мальчика. Первого ребенка оформили под опеку 17 лет назад. Игорю тогда было чуть больше года. Через некоторое время случайно увидела 3-летнего мальчика в банке данных сирот. Сердце замерло, он ведь просто копия моего сына. Думала все время, как он живет, что с ним, поняла, что заберу его. Потом мы с мужем еще двоих мальчиков взяли. Один из них оказался подкидышем. Его нашли около храма Петра и Павла недалеко от метро «Ясенево». Поэтому малыша назвали Павел Петрович Ясенев. Имена нашим детям мы не придумывали. У каждого из них свои имя и фамилия, данные при рождении. Самая младшая у нас 11-летняя Ангелина, артистка, участв

Учитель начальных классов Марина Озчелик (в центре) воспитывает не только своих учеников, но и пятерых приемных детей. Фото: Семейный архив

ует в конкурсах, читает стихи, поет, а старший, Игорь, занимается вольной борьбой, побеждает на соревнованиях. Нас очень радуют успехи детей.

Конечно, всякое бывает в такой большой семье - и трудности, и радости. С некоторыми ребятами было тяжело, они хлебнули столько горя, пока не попали к нам, что не каждый взрослый бы это вынес. Но мы все вместе, главное для меня - сделать так, чтобы дети стали людьми. Почти все время я провожу с детьми, поскольку, кроме своих детей, у меня есть ученики. Я уже 34 года работаю учителем начальных классов, а муж работает строителем. Нам помогает город - льготами, пособиями, мы справляемся.

Я не считаю, что мы с мужем совершили геройский поступок. Дети - наша жизнь, наш стимул. Я живу для них и ради них. Даже на фитнес записалась, чтобы быть всегда в хорошей форме и заниматься детьми. Наверное, не столько им повезло встретиться со мной, сколько мне с ними. Люблю обсуждать с ними, как мы проведем новогодние каникулы, куда поедем отдыхать летом. Нам нравится вместе готовить пироги, у нас дома их часто едят с капустой или с картошкой. В семье все дети родные и любимые.