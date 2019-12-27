"Русские сезоны" в Германии

Третий по счету международный культурный проект Минкультуры РФ «Русские сезоны» подводит итоги работы в ФРГ. Весь год в немецких землях слышалась русская речь: в Германии демонстрировали балетную и оперную классику, театральные спектакли, выставки музеев-заповедников. Здесь проходили симфонические концерты, кинофестивали, фольклорные выступления и ледовые шоу.

ОТ ЧАЙКОВСКОГО ДО ШНИТКЕ

«Русские сезоны» открылись в Германии 7 января: Мариинский театр представил в Берлинской филармонии оперу Чайковского «Иоланта». За год в стране прошли 74 выставки, 98 театральных постановок, 75 концертов симфонической музыки, 65 балетных спектаклей, 51 гастрольный проект народных и джазовых коллективов, 74 фестиваля.

– Сохраняя преемственность дягилевских сезонов начала 20 века, мы показываем за рубежом лучшие образцы русской культуры. При этом мы строим «мосты дружбы» и сотрудничества между российскими и зарубежными коллективами, показываем разное искусство – от древнерусского наследия до проектов сегодняшнего дня. Связать разные поколения с помощью культуры – вот еще одна наша задача, тем более если речь идет о близкой нам Германии, – отметил министр культуры Владимир Мединский.

Многие из участников современных «Русских сезонов» – знаменитые на весь мир творческие команды и артисты: Театр Моссовета, Театр кукол имени С. В. Образцова, квинтет И. Бутмана, оркестр и хор MUSICAETERNA, «Хор Турецкого», Союзмультфильм, Театр Вахтангова, Академический театр балета Бориса Эйфмана, «Геликон-опера», Театр эстрады им. Райкина, Всероссийский юношеский симфонический оркестр Юрия Башмета, скрипач Вадим Репин, пианист Денис Мацуев и другие. Свердловская музкомедия удивила немецкую публику мюзиклом о Екатерине Великой, а Школа современной пьесы – постановками на острые темы современности.

7 декабря «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башметасыграли в Гамбурге сочинения Шнитке, Бодрова и Чайковского на уникальных инструментах итальянских мастеров XVII–XVIII века. Выступление прошло в год 85-летия со дня рождения Альфреда Шнитке, чье творчество обогатило разные музыкальные жанры. Сам Юрий Башмет на ноябрьском Культурном форуме в Санкт-Петербурге официально стал послом проекта «Русские сезоны».

– Идея «Русских сезонов» вернулась через сто лет, и культурные обмены сейчас важнее, чем, например, десять лет назад. Я приветствую идею проведения «сезонов», а также перекрестных годов – такие события очень трогательные и совершенно незабываемые! – отметил маэстро Валерий Гергиев после концерта оркестра Российско-Немецкой музыкальной академии в Концертхаусе.

ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ

Впервые на «Русских сезонах» был организован Special FolkEdition – фольклорный фестиваль национальных коллективов России. Шесть коллективов познакомили Германию с наследием народов России и этническим творчеством – от зажигательных танцев Кавказа до сдержанных песен поморов.

– Мы привезли в Германию свои самые последние работы, в том числе «Праздник в горном ауле», где зрители увидели танец джигита на канате, – рассказал генеральный директор ансамбля «Лезгинка» Джамбулат Магомедов.

В фестивале участвовали Московский государственный академический театр танца «Гжель», Академический заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка», Государственный академический Рязанский русский народный хор им. Е. Г. Попова, Государственный академический Сибирский русский народный хор, Государственный ансамбль песни и танца Республики Коми имени Виктора Морозова «АСЪЯ КЫА» («Утренняя заря»), Государственный академический Северный Русский народный хор.

НАВСТРЕЧУ БУДУЩЕМУ

Наряду с опытными артистами в мероприятиях на территории Германии активно участвовали юные таланты. Российский фонд культуры организовал в Берлине камерный концерт стипендиатов благотворительного фонда «Новые имена». Вместе с Денисом Мацуевым выступили юные музыканты Ольга Иваненко, Анна Катенина, Варвара Петрова, Роман Шер и Сергей Мкртичян, которые исполнили произведения русской и западно-европейской классики.

– Российский фонд культуры – родоначальник программы «Новые имена», созданной заслуженным деятелем искусств России Иветтой Вороновой. Денис Мацуев был стипендиатом этой программы, а сейчас возглавляет фонд, созданный его учителем. Это замечательно, что существует преемственность поколений, и дело продолжает жить! – отметила директор фонда Елена Головнина. В ноябре Российский фонд культуры отметил 33-летие.

Участие молодых исполнителей в «Русских сезонах» становится хорошей традицией. В 2018 году на открытии проекта в Италии выступал 6-летний пианист Елисей Мысин, а в 2019 году Германию покорила 11-летняя пианистка Александра Довгань. Летом она триумфально выступила на крупнейшем в Европе фестивале молодежных оркестров YoungEuro Classic вместе с Молодежным симфоническим оркестром Татарстана.

ВЫСТАВКИ, МУЛЬТФИЛЬМЫ – И СНОВА МУЗЫКА

Весь год немецкий зритель мог выбирать себе программу по вкусу. Так, Русский музей и Третьяковская галерея показали в Мангейме выставку «Конструирование мира. Искусство и экономика», которую могли оценить любители ретроспектив. Музей-заповедник М.А. Шолохова представил экспозицию «Мир Шолохова: донское казачество», а Мемориальный музей А. Н. Скрябина – выставку «Неизвестный Скрябин». Состоялись и видеоинсталляции, например, цифровая выставка «Шедевры древнерусской живописи» на основе произведений Русского музея, выставка диорам из московского Музея Победы.

С 15 по 31 декабря в Российском центре науки и культуры в Берлине работает арт-проект «Неотчуждаемое». Выставка демонстрирует работы людей с особенностями развития и возможности креативного потенциала. До конца года в Германии идут выставка книжной графики «Гейне в переводах русских классиков» (Гамбург), выставка о петербургской художественной школе (Дрезден), балетные гастроли Мариинского театра (Баден-Баден), цирковые выступления российских артистов (Штутгарт), выставка «Баухаус – Вхутемас» (Карлсруэ, до 2 февраля 2020 года).

В преддверии Рождества и Нового года в Берлине прошли Дни Союзмультфильма. Дети и взрослые посмотрели новые короткометражки, полнометражную «Гофманиаду» и восстановленные советские шедевры «Щелкунчик» и «Тайна третьей планеты».

После завершения «Русских сезонов» совместная работа России и Германии продолжится – это гастроли коллективов, обмены, встречи. Благодаря культурной кооперации страны находят интересные точки соприкосновения, реализуют совместные акции, открывают новые имена.

– Этот проект во многом не требует перевода! – говорит народный артист РФ, пианист Денис Мацуев. – Каждый раз, когда мы выходим на сцену, мы играем импровизацию, новую интерпретацию, говорим на языке музыки! Это наше движение вместе!

В 2020 году «Русские сезоны» остаются в Европе: проект будет одновременно реализован в трех странах – Франции, Бельгии, Люксембурге. Организаторы уверены: «Русские сезоны» – не просто гастроли, а глобальная культурная инициатива, основанная на идеях мира, сотворчества и любви.