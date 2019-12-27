Агония проигравших-2

На этой неделе разыгрался очередной акт зловещей драмы вокруг золота Итаки.

Рождественский вечер в ИВС Читы

Поздним вечером 24 декабря, когда далекая Европа наслаждалась рождественским сочельником, в изолятор временного содержания Читы, что расположился на улице Александра Липова, доставили депешу. Несмотря на тридцатиградусный мороз, документ дал жару. Заместитель Могочинского межрайонного прокурора Роман Черенцов, отменил возбуждение нового уголовного дела против Егора Литуева. Золотопромышленника немедленно освободили из ИВС. Официальная бумага почти ругалась: «…с целью предотвращения незаконного вмешательство в гражданско-правовой спор между хозяйствующими субъектами во избежание незаконного уголовного преследования лиц, считаю необходимым отменить постановление о возбуждении уголовного дела, как незаконное. На основании изложенного и руководствуясь п. 6, п. 16 ч. 2 ст. 37, ч. 4 ст. 146 УПК РФ, ПОСТАНОВИЛ: Отменить, как незаконное (необоснованное) постановление следователя СЧ СУ УМВД России по Забайкальскому краю, лейтенанта юстиции Токарева С. О. о возбуждении в отношении Литуева Е. В. и Литуева В. Н. уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ»

Статья 159, если что – это мошенничество. Часть 4, - и вовсе, «совершенное организованной группой лиц, либо в особо крупном размере». По сути, уголовное дело было возбуждено за то, что единственный собственник компании занял у своей компании деньги под процент с еще не истекшим сроком погашения займа. Вроде бы абсурдно возбуждать по такому поводу уголовное дело. Но следователя Токарева это не смутило. Возможно потому, что заявителем по делу выступил Сергей Янчуков – оппонент Литуева по корпоративному конфликту. Стоит ли говорить, что задержание произошло накануне очередного арбитражного процесса по контролю над Итакинским месторождением. Это стало уже традицией и приметой почерка Янчукова.

Как только приближается очередное судебное заседание (а арбитражные суды г-н Янчуков в последнее время проигрывает), в дело вступают сотрудники УМВД России по Забайкальскому краю. Например, 1 июля 2019 года корпоративный конфликт должен был рассматриваться в арбитраже кассационной инстанции. А за четыре дня до этого Егора Литуева задержали и отправили в СИЗО по обвинению в присвоении и растрате. Правда, спустя два месяца его из-под стражи освободили под залог.

На разных скоростях

Поражает стремительность развития событий. Под вечер субботы 21 декабря следователь Токарев в Забайкалье возбуждает уголовное дело, а уже в 6.45 утра 23 декабря к Егору Литуеву в Москве заявляются забайкальские полицейские в количестве пяти человек и задерживают. Без официального предъявления обвинения и без уведомления московских коллег. То есть, получается, что буквально за день были решены все необходимые в таких случаях вопросы, оформлены командировки, куплены авиабилеты, организован перелёт в столицу. Так Егор Литуев за казенный счет отправился в Читу. Где и был препровожден в ИВС.

Казалось бы – человек находится под залогом, пять месяцев ни от кого не бегает. Периодически к нему в московский офис приезжают «гости» из Забайкалья и чего-то ищут. Но Литуев, у которого нет ограничения в перемещениях, в промежутках между поисками мифического компромата никуда не исчезает из города с четырьмя международными аэропортами. И вот именно теперь, без решения суда, по прибытию в Читу следствие решет поместить его в изолятор временного содержание. Дело ведь ясное, Чита в тридцатиградусный мороз – именно то место, откуда так легко рвануть от правосудия. Например, в рождественскую Европу.

Но как бы там ни было, и после освобождения из ИВС следствие не успокоилось. На следующий день состоялось заседание суда, где его представители пытались заменить меру пресечения для Литуева по старому уголовному делу. Но как сообщил для СМИ адвокат Сергей Малюкин и суд, и прокуратура всесторонне изучили дело.

Интересно, что у следствия и прокуратуры как будто разные скорости. От подачи заявления Янчуковым до марш-броска в Москву с последующей доставкой Егора Литуева в Читу прошло четыре дня. А обыски в московском офисе «Ксеньевского прииска», которые якобы предназначались для сбора доказательств прошли еще 22 ноября. На это как раз времени не хватило. Что очень быстро заметил заместитель прокурора Роман Черенцов в своём постановлении : «В рамках предварительной проверки органом расследования не принято надлежащих мер по истребованию и исследованию указанных в постановлении о возбуждении уголовного дела договоров займа, условий их обеспечения, иных обязательных условий…».

Егор Литуев сейчас на свободе. В бухгалтерии Забайкальского МВД лежат отчеты о расходах на «холостую» командировку в Москву. У Сергея Янчукова случились разочарования. Два дня подряд.

СПРАВКА. КОНФЛИКТ ВОКРУГ ИТАКИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Напомним суть конфликта. Несколько лет назад акционер старейшего в Забайкалье, но не сильно богатого предприятия «Ксеньевский прииск» Виктор Литуев приобрел лицензию на перспективное Итакинское месторождение. Для его освоения нужны были серьезные инвестиции. Литуев решил привлечь владельца группы компаний «Мангазея» Сергея Янчукова к совместному освоению Итаки. Договорились следующим образом: лицензия на месторождение выводится на отдельное юридическое лицо. Янчуков вносит оговоренную сумму в совместное предприятие, после чего получает готовую компанию с оформленной на нее лицензией. Однако, Янчуков получив операционный контроль над месторождением платить отказался. Вернуть переданные авансом активы он тоже отказывается. Виктор Литуев обратился с иском в арбитраж с требованием вернуть активы. В настоящее время по решению суда Янчуков должен вернуть актив и выплатить неустойку.