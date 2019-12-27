2019-12-27T17:32:39+03:00
Дом. Семья

Московским пандам дали кисточки, чтобы они рисовали картины

В зоопарке животным устроили уроки живописи
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Мишки быстро поняли, что от них требуется, и стали активно орудовать кистямиМишки быстро поняли, что от них требуется, и стали активно орудовать кистями
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Вы видели когда-нибудь, чтобы медведи рисовали? В Московском зоопарке можно увидеть даже такое. Да-да, панды Диндин и Жуи, приехавшие в столицу из Китая в конце весны, начали обучаться рисованию. Как говорят сотрудники зоопарка, животные относятся к новому занятию с большим любопытством и энтузиазмом. Поверим, уточнить у панд-то нельзя.

- Пандам выдают художественные холсты, краски и кисти, уроки с ними проводятся дважды в неделю, - рассказали в пресс-службе Московского зоопарка. - Сначала панд нужно было научить держать лапой (причем, как правой, так и левой) кисть. Сделать это удалось благодаря позитивному подкреплению в виде сочной моркови и особых панда-кейков.

Мишки быстро поняли, что от них требуется, и стали активно орудовать кистями. Потом панд познакомили с холстом и красками (экологически чистые, не токсичны).

Московским пандам дали кисточки, чтобы они рисовали картины Фото: предоставлено пресс-службой

Московским пандам дали кисточки, чтобы они рисовали картиныФото: предоставлено пресс-службой

- Пока что стиль, в котором работают панда-художники, можно охарактеризовать как абстракционизм с элементами авангардизма. Безусловно, до Джексона Поллока и Герхарда Рихтера Диндин и Жуи еще далеко. Однако их энтузиазм в обучении живописи по-настоящему впечатляет, - рассказали в пресс-службе Московского зоопарка.

Творения панд соберут в отдельную экспозицию, которую посетить смогут гости зоопарка. Также планируется провести специальный благотворительный аукцион — средства от продажи картин направят на содержание спасенных и конфискованных животных. Некоторые картины отправят на родину панд — в Китай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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