2019-12-27T19:31:51+03:00
Общество

Дождались: в парк "Зарядье" завезли снег

Москвичи смогут сделать зимние фотографии
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Вот такой подарок подготовили жителям МосквыВот такой подарок подготовили жителям Москвы
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Какой Новый год без снега? Похоже 2020-й. В парке "Зарядье" уже устали читать сообщения москвичей и дали свой ответ: "Снега нет, но вы держитесь". Руководство решилось купить снег. Нет, к ответственному делу подключили не калининградских полицейских, которые разослали задание вырезать снежинки для частей. Те бы нарезали.

- Мы наморозили снежинок в Москве. Потом у входа в парк со стороны Васильевского спуска насыпали сугробы и установили сибирские ели, - рассказали в парке "Зарядье".

Всего получилось 15 кубов, а это около 1 тонны снега. Вот такой подарок подготовили жителям Москвы. В парке рассказывают, что хотели создать настоящую новогоднюю атмосферу, поэтому воссоздали для посетителей новой ярмарки "Снегосад" даже снег.

- То есть он настоящий? - уточняю.

- Да, - сказали в "Зарядье".

- А до какого числа он пролежит?

- До 12 января. Так же будет работать ярмарка "Снегосад" (в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество"). Вероятно, будем обновлять снег и не раз.

Ярмарка располагается у входа в парк со стороны Васильевского спуска. Она будет работать: понедельник–пятница с 11.00 до 21.00, суббота и воскресенье с 10.00 до 22.00. Среди настоящего снега, живых елей, гирлянд и пряных ароматов гости ярмарки смогут зарядиться праздничным настроением и почувствуют волшебство зимы.

Ярмарка "Снегосад" — это еще и настоящее раздолье для гурманов. Гости смогут попробовать новогодние деликатесы и необычные угощения. Здесь можно будет попробовать съедобные сладкие ложки. А также купить самовары, шапки-ушанки, авторские матрешки и модные дизайнерские новогодние шапки и свитера, бабочки, елочные игрушки ручной работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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