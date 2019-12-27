Наше Подмосковье: В Московской области закрыли уже 28-й мусорный полигон

В Московской области сегодня закрыт очередной крупный мусорный полигон - «Каргашино» в городском округе Мытищи. Это уже четвертая свалка, ликвидированная за последний месяц (ранее были «Воловичи» в Коломне, «Егорьевский» и «Непейно» в Дмитрове), и 28-я с 2013 года, когда в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьёва начали выстраивать новую систему обращения отходов.

- Принимать коммунальные отходы полигон «Каргашино» больше не будет, его сегодня окончательно закрыли, - рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области Евгений Хромушин. - Полигон общей площадью около 12 га эксплуатировался с 1984 года на нем осуществлялось размещение отходов I-IV класса опасности. Полигон доставлял жителям дискомфорт. Сегодня он закрыт, вы все стали свидетелями этого знаменательного события.

Мусор, который раньше поступал на «Каргашино», теперь будет перенаправляться в комплексы по переработке отходов (КПО). Пять таких предприятий уже работают, а на шестом - КПО «Алексинский карьер» в Клину рассчитан на переработку 150 тонн отходов - недавно произвели технический пуск. Всего в Подмосковье будет 12 КПО. Кроме того, в регионе построят четыре современных завода по термической переработке отходов.

- Общая площадь закрытых в этом году мусорных полигонов составляет более 60 га, - отметил Хромушин. - В целом с начала реформы отрасли обращения с отходами в Подмосковье на конец года количество закрытых полигонов ТБО составило 28 из 39 полигонов ТБО». Оставшиеся 11 полигонов будут закрыты к 2021 году, два из которых в следующем году будут модернизированы в современные комплексы по переработке отходов.

Благодаря раздельному сбору мусора (с января во всех муниципалитетах Московской области ставят контейнеры для сбора «сухих» и «мокрых» отходов, - Авт.) более 1 млн. тонн отсортированных отходов отправили на вторичную переработку, а не зарыли в землю, как это было принято в советской системе утилизации мусора.

- В рамках комплексной системы по обращению отходов мы должны довести объём захоронения коммунальных отходов в Московской области всего до 5% от образуемых отходов, - сообщил зампред.