"Путешествие в Рождество" в Москве продлили до конца января 2020 года

В столице на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" проходят спектакли по мотивам сказочных историй, творческие занятия, кулинарные мастер-классы. А сколько фотографий, сделанных на праздничных площадках, появилось в соцсетях. Москвичам и гостям города нравится фестиваль. Да, так, что 9 января мэр Сергей Собянин принял решение продлить работу площадок "Путешествие в Рождество" до 31 января.

- Зимы в новогодние праздники так и не было, но мы сделали все, чтобы москвичи почувствовали праздничное настроение: украсили улицы, создали такие замечательные площадки, как в Гольяново. Людей на них пришло более 21 млн человек. Есть предложение продлить работу ярмарок до конца января, потому что не все успели поучаствовать, кто-то уезжал на новогодние каникулы. Так что мы работу основных площадок продлим до конца января - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В этом сезоне одна из новых площадок появилась в Гольяново и сразу завоевала популярность. Здесь устроили ярмарку с горячими угощениями, мастер-классы, ледовые представления, катание на коньках.

В рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" в сквере у Гольяновского пруда до конца января будут проходить концерты, творческие мастер-классы. Желающие смогут научиться создавать яркие украшения и оригинальный декор для дома: сувениры из глины в виде пряничного домика или пряничного человечка из гипса, оригинальную рождественскую свечу. А также освоить технику гжельской росписи или сделать игрушку в виде венгерского "коллеги" Деда Мороза – Микулаша, используя рисовую бумагу.

"Путешествие в Рождество" в Москве продлили до конца января 2020 годаФото: Алиса ТИТКО

- Покататься на коньках можно бесплатно, а также взять коньки на прокат (50 рублей + залог 2 000 рублей, который возвращается по окончании сеанса), - говорят в кассе прокате.

А, если пока кататься не умеете, то можно посетить ледовые балеты в постановке Петра Чернышева – "Щелкунчик", "Золушка", "Чиполлино" и "Царевна-Лягушка".

А после прогулок и развлечений можно купить вкусные угощения в ярморочном павильоне, где проходит продажа овощей, фруктов и солений, рыбной и мясо-молочной продукции, полуфабрикатов, кондитерских изделий и бакалеи. Там же работает кафе с булочками и кофе.

- Свою продукцию покупателям предлагают производители из 10 российских регионов: Москвы, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Курской, Московской, Рязанской, Тамбовской, Республики Крым и Чувашской Республики, а также из Казахстана, - уточнили в Департаменте торговли и услуг Москвы.

А после прогулок и развлечений можно купить вкусные угощения в ярморочном павильонеФото: Алиса ТИТКО

Что успеть посетить на фестивале "Путешествие в Рождество":

- катания на коньках и ледовые шоу. В Новопушкинском сквере, на Святоозерской улице и в сквере у Гольяновского пруда гости могут увидеть спектакли Петра Чернышева и Татьяны Навки ("Снежная королева", "Щелкунчик", "Лебединое озеро", "Чиполлино", "Золушка", "Царевна-Лягушка"), а на площади Революции – шоу, поставленные Евгением Плющенко ("Снежный король", "Короли льда", "Щелкунчик", "Лебединое озеро"). Всего состоится более 150 выступлений;

- освоить такие зимние виды спорта как керлинг (на Школьной улице) и сноуборд (на Новом Арбате).

- на 20 площадках проходит рождественский квест. Тема заданий – традиции празднования Нового года и Рождества в разных странах. Будут и подарки - свитшоты от московских дизайнеров, теплые шапки и шарфы, термокружки, сувениры с символикой фестиваля, билеты в кино, сладкие подарки и баночки с медом;

- попробовать блюда, приготовленные по национальным рецептам, – сытные пироги, карамель, жареные каштаны, медовые пряники из России, бельгии ские вафли, французский торт "Рождественское полено", латвийскую запеканку "Зивью-пудиньш", чешские трдельники, сибирский чаи с пряностями;

- сделать фотографии на нарядных площадках, где установлено свыше 2500 елок, более 450 шале, развешено более 130 км светодиодных гирлянд, 150 000 елочных игрушек и 100 км новогодних бус.