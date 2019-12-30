За 7 дней декабря москвичи в пробках скачали такой объем трафика, который занимает фильм, идущий непрерывно 20 лет!

Новый год на носу, уже буквально несколько часов осталось, чуть больше суток. И сейчас конечно помимо вечного цейтнота, поиска подарков и прочих хлопот канун Нового года традиционно славится еще одним ежегодным явлением - это безусловно жутко сильные пробки. В последние два дня уходящего года миллионы автомобилистов пытаются закончить незавершенные дела, ну и конечно же, встают в многокилометровые пробки.

Оказаться без движения в парализованном трафике в канун Нового года - удовольствие не из приятных. Однако, с такой ситуацией сталкивался каждый житель мегаполиса. На помощь тут приходят мобильные технологии, которые позволяют хоть как-то скоротать время в наглухо вставшем трафике. Загораются экраны смартфонов, открываются мессенджеры, социальные сети и электронная почта. Кто-то слушает музыку, а кто-то представляет себя в роли любовника вон той блондинки из красного седана. Чтобы понять, чем же чаще всего занимаются москвичи в пробках, мы поговорили с представителями исследовательского проекта Билайн.Аналитика. Проект изучает мобильный трафик и владеет довольно любопытной статистикой.

Но для начала скажу важную вещь - все результаты основаны на обработке обезличенного массива больших данных по потреблению мобильного интернет-трафика клиентами Билайн, которые дали согласие на обработку данных. Под прицел аналитического центра попали самые большие пробки. Думаю, жители Москвы знают их наизусть. Это пересечения МКАДа с Волоколамкой, Дмитровским шоссе, Ярославкой, Каширкой, заторы на Звенигородской улице, на Тверской и Басманной. Ну и другие участки дорог, где автомобилистам приходится поневоле быть наедине со своими гаджетами не один десяток минут.

Больше всего москвичи в пробках сидят в соцсетях.

Так вот, по данным Билайн.Аналитики в пробках москвичи предпочитают использовать свой смартфон для просмотра социальных сетей. Более половины потребляемого трафика приходится на такие ресурсы как «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram и Twitter. Просмотр видео занимает около 35% от общего объема. На общение в мессенджерах у безнадежно застрявших на дорогах уходит 9% мобильного интернета. Ну а навигация, онлайн-игры и другой контент занимают около 1% трафика.

Примечательно, что эксперты Билайна также рассказали мне о самых “качающих” пробках. Это участки дорог, где автомобилисты потребляют больше всего мобильного интернета. Особенно здесь отличились водители, застрявшие на участке от Якиманского проезда до Боровицкой площади. На втором месте отрезки от трешки до Звенигородского и Варшавского шоссе. На третьем - от МКАДа до Каширки. Что конкретно они качают, стоя в пробках, мне не известно. Но в последнее время вышло так много крутых сериалов, что, возможно, ответ здесь очевиден.

Ну и напоследок о технологиях, которые помогают нам скоротать время в бесконечном трафике. Чтобы обеспечить стабильную и непрерывную работу мобильного интернета даже в самых беспросветных пробках (и не только), Билайн реализовывает самую масштабную программу модернизации инфраструктуры в истории компании – Москва #Суперсити. В ходе программы модернизации Билайн обновил тысячи существующих базовых станций и установил дополнительное оборудование в новых местах. Также была задействована специальная технология, которая использует одновременно несколько диапазонов частот. В результате увеличилась скорость мобильного интернета, значительно улучшились показатели стабильности передачи данных, а также увеличилась площадь непрерывного покрытия сети LTE. Так что, качайте сколько влезет!

Ищите пути объезда и берегите свои нервы!