Свадебный бум: москвичи хотят жениться 20.02.2020

Наступивший 2020 год — один из самых желанных для свадеб. В нем много красивых дат. В феврале их сразу несколько - 2 февраля (2.02.2020), 20 февраля (20.02.2020) и 22 февраля (22.02.2020). В красивые даты планируют сыграть свадьбу более 1400 московских пар. Специально для молодоженов столичные загсы перейдут на особый режим работы.

- Из-за большого количества обращений граждан мы откроем дополнительно три отдела ЗАГС 2 февраля и проведем торжественные регистрации брака в 34 отделах 20 февраля, - рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

Большинство пар хотят жениться 20 февраля 2020 года — на эту дату подали уже свыше 800 заявлений. Это, по статистике загсов, равноценно количеству браков в выходной день летом. На 22 февраля - подано более 440 заявлений, а на 2 февраля - более 160 заявлений.

Зарегистрировать свои отношения пары хотят в Грибоедовском загсе (Дворец бракосочетания № 1) — его выбрало большинство пар. Именно это загс недавно перешел на круглосуточный режим работы по выходным.

- Это позволило парам подать заявление на 2 февраля (воскресенье — обычно выходной день для загсов). Первая пара молодоженов зарегистрирует здесь брак 2 февраля в 0.30, - рассказали в мэрии Москвы.

Для молодоженов также 2 февраля откроют дворцы бракосочетания № 3 и 5, а также Шипиловский и Гагаринский загсы. А 22 февраля регистрации браков будут проходить даже на новых площадках, в том числе в Московском планетарии.

Как подать заявление на красивую дату?

Можно в загсах или через единый портал Госуслуг. Сделать это нужно не позднее, чем за 30 дней до планируемой даты регистрации брака.

Какие еще красивые даты впереди?

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