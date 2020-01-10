2020-01-10T13:29:01+03:00
Общество

Свадебный бум: москвичи хотят жениться 20.02.2020

Столичные загсы готовы зарегистрировать в красивые даты февраля более 1400 пар
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Столичные загсы готовы зарегистрировать в красивые даты февраля более 1400 пар. Фото: Антон Кардашов/АГН "Москва"Столичные загсы готовы зарегистрировать в красивые даты февраля более 1400 пар. Фото: Антон Кардашов/АГН "Москва"
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Наступивший 2020 год — один из самых желанных для свадеб. В нем много красивых дат. В феврале их сразу несколько - 2 февраля (2.02.2020), 20 февраля (20.02.2020) и 22 февраля (22.02.2020). В красивые даты планируют сыграть свадьбу более 1400 московских пар. Специально для молодоженов столичные загсы перейдут на особый режим работы.

- Из-за большого количества обращений граждан мы откроем дополнительно три отдела ЗАГС 2 февраля и проведем торжественные регистрации брака в 34 отделах 20 февраля, - рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

Большинство пар хотят жениться 20 февраля 2020 года — на эту дату подали уже свыше 800 заявлений. Это, по статистике загсов, равноценно количеству браков в выходной день летом. На 22 февраля - подано более 440 заявлений, а на 2 февраля - более 160 заявлений.

Зарегистрировать свои отношения пары хотят в Грибоедовском загсе (Дворец бракосочетания № 1) — его выбрало большинство пар. Именно это загс недавно перешел на круглосуточный режим работы по выходным.

- Это позволило парам подать заявление на 2 февраля (воскресенье — обычно выходной день для загсов). Первая пара молодоженов зарегистрирует здесь брак 2 февраля в 0.30, - рассказали в мэрии Москвы.

Для молодоженов также 2 февраля откроют дворцы бракосочетания № 3 и 5, а также Шипиловский и Гагаринский загсы. А 22 февраля регистрации браков будут проходить даже на новых площадках, в том числе в Московском планетарии.

Как подать заявление на красивую дату?

Можно в загсах или через единый портал Госуслуг. Сделать это нужно не позднее, чем за 30 дней до планируемой даты регистрации брака.

Какие еще красивые даты впереди?

20.03.2020

7.07.2020

10.10.2020

20.10.2020

11.11.2020

12.12.2020

ИСТОЧНИК KP.RU

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