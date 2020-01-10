«Остров Мечты», построенный за 1,5 млрд долларов, откроют 29 февраля в Москве

«Остров Мечты» уже почти готов удивить москвичей и гостей с любой страны мира. Это будет первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений мирового уровня. Для его строительства в Нагатинской пойме потребовалось 1,5 млрд долларов. Что получилось? Увидеть все желающие смогут в день открытия.

- Парк начнет свою работу 29 февраля 2020 года, - сообщили в соцсетях представители «Острова Мечты».

Концепция парка позволила объединить на одной площадке всемирно известных зарубежных героев мультфильмов и российских персонажей. «Остров Мечты» будет включать восемь тематических зон с 27 медиа и механическими аттракционами, многие из которых не имеют аналогов в мире.

- За 2019 год изменился не только главный фасад нашего парка. Произошло много важных событий, которые приблизили нас к открытию. Например, мы закончили монтаж самого большого стеклянного купола в Европе. Встречали Смурфиков, прилетевших из Брюсселя на «Аэросмурфе», смонтировали аттракционы. Построили миниатюры «Колизея» и «Дома Костей» Гауди в городском променаде. Остались лишь завершающие штрихи, и наш парк откроет свои двери для посетителей, - рассказывают представители «Острова Мечты».

Сколько стоит вход:

До официального открытия в парке запустили продажу билетов. Стоимость для взрослых: в будние дни – 2200 рублей (Fast Pass – 4700), в выходные дни – 2900 рублей (Fast Pass без очереди – 5400 рублей). Для детей до 10 лет: в будние дни – 1900 рублей (Fast Pass без очереди – 4400 рублей), в выходные дни – 2600 рублей (Fast Pass без очереди – 5100 рублей).

- В стоимость входит катание на всех 40 аттракционах парка развлечений и вход во все тематические парки в течение одного дня. Для этого в парке выдадут специальный браслет с QR-кодом на вход и для возможности прохода на аттракционы, - рассказали в парке «Остров Мечты».

Стоит отметить, что вход на территорию ландшафтного парка и городского променада – бесплатный.