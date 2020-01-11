Из-за запуска МЦД жилье в Москве и Московской области подорожало до 20%

Московские центральные диаметры работают второй месяц, а цены на жилье возле станций уже выросли. По данным сервиса "Яндекс Недвижимость", рост цен на жилье в Москве зафиксирован уже в восьми районах. В Московской области жилье подорожало в Одинцово, в Лобне, в Нахабино и в Подольске.

- За счет открытия новых станций и развития прилегающей территории, цены на жилье вблизи станций МЦД уже выросли до 15% в восьми районах Москвы и до 20% в городах Подмосковья, - рассказали в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

И это еще не предел. Ожидается, что запуск следующих трех диаметров (D3, D4, D5) приведет к росту цен на недвижимость в Москве и Подмосковье до 12-15%.

С запуском Московских центральных диаметров, по даннвм Департамента транспорта Москвы, удалось разгрузить порядка 20 станций столичного метрополитена. А также в период с 21 ноября по 31 декабря удалось перераспределить пассажиропоток, разгрузить на вход и выход железнодорожные станции, которые являются пересадочными с МЦД на метро: Кунцевская, Фили, Окружная, Тушинская, Покровское-Стрешнево и Стрешнево, Каланчевская.

- Вместо них пассажиры стали чаще использовать железнодорожные станции Беговая, Тимирязевская, Дмитровская, Новохохловская, - рассказали в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

КОНКРЕТНО

Топ рост цен недвижимости в Москве:

- жилье в районе Москворечье-Сабурово – на 15,1% (с 162,3 тысяч рублей за квадратный метр до 186,7 тысяч рублей);

- Северный район – на 14,7%; - Дмитровский район с подорожанием жилья до 14%;

- на жилье в районе Чертаново Южное – на 13,8%;

- в Нижегородском районе – до 13,6%;

- в районе Покровское-Стрешнево – до 13,4%;

- в Беговом районе – до 12,9%;

- в Царицыно – до 11,8%.

Топ рост цен недвижимости в Подмосковье:

- новостройки в Подмосковье, которые не входят в зону тяготения МЦД, подорожали до 7,6%;

- в Нахабино, вблизи станции МЦД, сразу в нескольких ЖК новостроек цены выросли до 20%;

- в Одинцово – до 12%;

- подорожало жилье и в Лобне – до 11%;

- в Подольске – до 12%.

КСТАТИ

Продолжается обновление навигации МЦД, было добавлено более 5000 элементов, появилось около 200 обновленных схем метро с диаметрами.

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