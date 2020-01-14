2020-01-13T22:17:17+03:00
Общество

Наше Подмосковье. В новый год - с новой школой!

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв открыл в Одинцове новую школу на 1350 мест
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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В первом классе школы № 17 одинцовского ЖК «Сколковский» уже начались занятия. Фото: Константин СЕМЕНЕЦВ первом классе школы № 17 одинцовского ЖК «Сколковский» уже начались занятия. Фото: Константин СЕМЕНЕЦ
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- У нас тут три больших микрорайона - Новая Трехгорка, Старая Трехгорка, Сколково, - перечисляет местная жительница и мама двоих детей Ирина Грабарчук. - И всего две школы. Второй смены нет, но многие классы переполнены.

Московская область в последние годы в лидерах по стране по числу строящихся школ. Однако население региона так стремительно растет, что строительство социальной инфраструктуры приходится вести ускоренными темпами. Например, в той же Новой Трехгорке школа № 17 с углубленным изучением отдельных предметов рассчитана на 1800 человек, а по факту в ней сейчас учится более 2600 мальчишек и девчонок.

Весной прошлого года в Московской области заложили строительство сразу 50 новых школ, которые должны быть сданы в течение 2020 и 2021 годов. И вот - первая (в этом году) ласточка. Та самая школа № 17 в одинцовском ЖК «Сколковский» получила новый учебный корпус с просторными и удобными классами, лабораториями, столовой, актовым залом, медпунктом. Вчера, как начались занятия, проверил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

У этого объекта есть своя предыстория. В августе прошлого года Андрей Воробьёв приезжал сюда, чтобы проконтролировать, как идет строительство. Пообщался с местными жителями. На тот момент по плану школу должны были сдать к 1 сентября 2020-го. В новостройке, что логично, живет много молодых семей с детьми. Поэтому жители ЖК «Сколковский» попросили губернатора открыть школу - хотя бы для начальных классов - как можно раньше. Чтобы ребята учились около дома. Губернатор тогда поручил завершить корпус для самых маленьких к 1 января.

С праздничным настроением и подарками ребята начинают новую четверть. Фото: instagram.com/elena_garanizzz

С праздничным настроением и подарками ребята начинают новую четверть. Фото: instagram.com/elena_garanizzz

Сказано - сделано.

- Сейчас уже 100 ребят посещают новую школу, - говорит Андрей Воробьёв. - Но что интересно, каждый день идет запись все новых и новых детей. Спрос на начальную школу в Одинцове, Красногорске, Балашихе - огромный. В Подмосковье реализуется большая Президентская программа, эта школа тоже построена по национальному проекту. Наша задача - в 2020 году сдать порядка 30 - 35 школ. Мы рассчитываем, что каждая школа будет радовать родителей и их детей. Видим, какие позитивные эмоции у людей. Большое внимание уделяем учителям. Для нас стратегически важно, чтобы каждая школа давала высокие знания.

- Большая школа, просторные помещения, особенно понравилось, что для начальных классов есть даже отдельные игровые комнаты, - делится впечатлениями жительница «Сколковского» Наталья Прохорова.

- Мы очень рады открытию школы, до последнего не верили, что такое возможно. По сравнению с августом, когда Андрей Юрьевич приезжал с проверкой, скачок строительства - колоссальный. За это время успели сделать весь корпус, - добавила Ирина Грабарчук.

По школе провели экскурсию для ее будущих учеников. В том числе для тех, кто 1 сентября придет сюда в первый класс. И дети, и родители под впечатлением!

Пока, как и обещал губернатор, в новом корпусе начали учиться начальные классы. А с 1 сентября нынешнего года объект заработает наполную мощность - он рассчитан на 1350 детей.

Андрей Воробьёв напомнил, что Московская область занимает второе место среди регионов РФ по качеству образования.

- Мы сегодня находимся высоко в рейтинге российских регионов по образованию. Мы с Москвой - лидеры. Но задача, которая стоит перед нами, - и дальше улучшать этот показатель. Президент сказал, что Россия должна войти в десятку стран по качеству образования. Поэтому задача Московской области - эту работу очень внимательно провести.

Учебный корпус с просторными и удобными классами уже встретил учащихся. Фото: Константин СЕМЕНЕЦ

Учебный корпус с просторными и удобными классами уже встретил учащихся. Фото: Константин СЕМЕНЕЦ

ЦИТАТА

«Был сегодня на «новоселье» - ученики начальных классов СОШ № 17 начали занятия в новом корпусе школы в ЖК «Сколковский». Мы построили его по просьбе жителей Трехгорки. С сентября в школе начнут учиться средние и старшие классы. Здесь будет 1350 мест - уже можно записываться», - написал Андрей Воробьёв на своей странице в Instagram @andreyvorobiev.

КОНКРЕТНО

- 114 школ (на 72 тыс. мест) построили в Московской области в 2013 - 2018 годах.

- 23 - в 2019 году.

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