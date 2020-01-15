Арсенал оружия, найденный у воспитательницы детского сада, принадлежит подозреваемому в убийстве предпринимателя

14 января днём в одном из гаражных кооперативов подмосковной Кубинки прошли обыски. Полиция расследовала жестокое убийство председателя этого самого гаражного кооператива, которого застрелили несколькими днями ранее. Владельцем гаража была местная воспитательница детского сада Наталья, которая была сильно удивлена, когда ей позвонили оперативники и объяснили причину обыска. Но ещё больше шокировало девушку содержимое ее гаража. Правоохранители изъяли с места несколько пистолетов «Макаров», «ТТ», охотничий карабин «Сайга», множество патронов, а также гранату Ф-1 и 4 жестяные банки с порошком темно-серого цвета.

Девушка сдала гараж мужчине 1967 года рождения по имени Павел. О том, что в гараже будет храниться оружие жительница Кубинки не подозревала. Сейчас этот мужчина задержан по подозрению в убийстве председателя гаражного кооператива, - сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

Оперативники установили, что оружие принадлежит задержанному ранее 53-летнему уроженцу Украины Сидорову Павлу. Как установило следствие, 10 января вечером Павел заезжал по своим делам в гараж. Там он пересекся с председателем этого самого гаражного кооператива 66-летним Александром Литовченко. У мужчин завязался разговор на повышенных тонах, Павел обвинял председателя в том, что он ворует электричество. После непродолжительной ссоры Павел вытащил пистолет и несколько раз выстрелил в пенсионера.

Выстрел пришёлся в живот. Когда полиция и скорая обнаружили пенсионера, он истекал кровью. Его доставили в больницу с огнестрельным ранением брюшной полости. Во время операции мужчина скончался. По информации следствия, стрелявший Павел Сидоров в 90-х имел отношение к Солнцевской ОПГ, - сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

На данный момент подозреваемый содержится в местном ИВС, пока идут следственные мероприятия. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство».

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