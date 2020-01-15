Держатели бесконтактных карт «Мир» продолжат ездить в метро со скидкой

Платежная система «Мир» продлевает действие скидки для пассажиров московского и питерского метро, расплачивающихся на турникетах с помощью одноименных бесконтактных карт. В Москве ездить в подземке со скидкой можно будет до 30 апреля этого года, а в Санкт-Петербурге — весь 2020 год.

В столице действие скидки по бесконтактным картам «Мир» распространяется не только на метрополитен, но и на Московское центральное кольцо (МЦК). Скидку могут получить москвичи, а также гости столицы, у которых имеются бесконтактные карты «Мир» любого банка. Благодаря этой акции разовая поездка в московском метро обойдется пассажиру на 10 рублей дешевле, чем при оплате проезда на турникетах картами других платежных систем.

В Санкт-Петербурге скидку получают держатели Единых карт петербуржца и бесконтактных карт «Мир» любого банка. До конца 2020 года при оплате Единой картой петербуржца стоимость разовой поездки, оплаченной на турникете, обойдется на 19 рублей дешевле, чем по картам других платежных систем. При оплате проезда любыми другими бесконтактными картами «Мир» скидка на разовую поездку составит 14 рублей.

На входе в метро или МЦК достаточно прислонить бесконтактную карту «Мир» на несколько секунд к одному из боковых турникетов, поддерживающих оплату банковскими картами. В Москве с карты сначала будет списана полная стоимость поездки, а в течение нескольких минут размер скидки вернется обратно на счет держателя карты. В Санкт-Петербурге стоимость проезда будет списана сразу со скидкой.

- Оплата национальной платежной картой в одно касание – это удобно, технологично и выгодно, - подчеркивает директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова. - Благодаря высокому спросу на оплату проезда национальными платежными картами в 2019 году платежная система «Мир» совместно с партнерами приняла решение продлить акцию.

То, что москвичи и санкт-петербуржцы стали чаще использовать национальные карты при ежедневных расчетах в метро, подтверждает статистика. За один только 2019 год количество поездок, оплачиваемых ежедневно на турникетах в Москве с помощью карт платежной системы «Мир», выросло в 100 раз, в Санкт-Петербурге — в 16 раз.

- Сервис бесконтактной оплаты проезда позволяет значительно экономить свое время. По нашим данным, все больше людей проявляют интерес и отдают свое предпочтение оплате проезда на турникетах. В Москве сервис работает всего несколько месяцев, а суточный показатель уже превысил 200 тысяч человек в день, - отмечает Алексей Киричек, вице-президент ВТБ - банка, обеспечивающего прием банковских карт разных платежных систем на турникетах Московского метрополитена и МЦК.

При этом оплата бесконтактными картами становится все более популярной и на других видах общественного транспорта. По данным платежной системы «Мир», категория «Городской транспорт» уже вышла на четвертое место в России по количеству межбанковских операций по картам «Мир». В Москве она занимает второе место (чаще, чем в транспорте, москвичи расплачиваются картами только в супермаркетах). В Санкт-Петербурге категория «Городской транспорт» вышла на третье место, уступив по популярности только супермаркетам и заведениям общепита (кафе и ресторанам).

КСТАТИ

Участниками национальной платежной системы «Мир» являются 302 банка. На 1 декабря 2019 года было выпущено 71,5 млн карт. Карты платежной системы «Мир» принимаются в России повсеместно. Прямой прием карт «Мир» реализован уже в 8 зарубежных странах: Турция, Беларусь, Армения, Кыргызстан, Узбекистан, Абхазия, Южная Осетия, Казахстан. В прошлом году прошли первые операции по российским картам во Вьетнаме, в Таджикистане, а также на Кипре, в этих странах банки приступают к подготовке своих устройств для работы с «Миром».