Москвичам открыли онлайн-доступ к медкарте

Теперь свою историю болезни можно взять в поликлинике прямо из дома и буквально не вставая с дивана. С 14 января доступ к электронной медицинской карте (ЭМК) открыт не только для врачей, работающих в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) Москвы, но и для пациентов. Такое решение принял мэр Сергей Собянин.

«Мы оцифровали огромные базы данных, чтобы вы видели все этапы своего лечения, - написал на своей странице в Твиттере Сергей Собянин. - Карта всегда будет под рукой, в том числе когда идете в частную клинику. В Москве создано более 10,1 миллиона электронных медкарт, то есть новой услугой может воспользоваться абсолютное большинство жителей города».

ПАЦИЕНТ ХОЧЕТ ЗНАТЬ

Новая услуга действует на портале мэра Москвы mos.ru (как ее получить - см. «На заметку»). Онлайн-карта становится удобной альтернативой привычным, но уже устаревающим бумажкам.

«Процесс цифровизации охватывает все больше сфер жизни человека, особенно жителей городов, - сказала на пресс-конференции в информационном центре правительства столицы заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - И поэтому мы работаем над тем, чтобы и здравоохранение, не отставая, включалось в этот глобальный процесс. На сегодняшний день у нас совершенно иной потребитель медицинских услуг. Сейчас люди хотят не только следить за своим здоровьем, но и становиться участниками процесса, вместе с врачами обсуждать ход лечения и назначения».

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова: Мы постоянно будем работать над тем, чтобы электронная медицинская карта была еще удобнее.

Москва не первый год занимается цифровизацией здравоохранения. В электронном виде оформляется большинство медицинской информации и документации в поликлиниках (см. «Цифры»). Сейчас единая информационная система активно внедряется и в стационарах. В ближайшие несколько лет создание этой системы завершится. Вся информация, которая будет собираться, и все медицинские услуги, которые окажут человеку в будущем, с 2020 года автоматически будут храниться в цифровом виде. К слову, бумажные карты останутся и их по-прежнему будут использовать. Но со временем, конечно, им все же придется исчезнуть.

ВСЕГДА ПОД РУКОЙ

Открытие доступа к электронной карте в тестовом режиме позволит пациентам быстро получать актуальную информацию не только о состоянии своего здоровья, но и здоровья своих детей. Все нужное и важное всегда будет под рукой. К примеру, данные о прививках ребенка или назначения жизненно необходимых лекарств пожилому человеку. К тому же онлайн-карту невозможно потерять, как иногда случается с бумажными аналогами.

В электронной карте можно будет заполнить анкету личного и семейного анамнеза своих близких родственников.

Благодаря ЭМК история болезни пациента доступна врачу в режиме реального времени. А заполнять ее быстрее, чем рукописный вариант. Сэкономленное время врачи могут посвятить пациентам.

Электронные карты видят также и врачи скорой помощи. Во время вызова они могут оперативно посмотреть всю историю болезни пациента, узнать о хронических болезнях, возможных аллергиях и других важных для оказания экстренной медицинской помощи показателях.

БОЛЬШЕ КОНТРОЛЯ

В течение ближайшего года в единой электронной медицинской карте откроются дополнительные разделы. Среди них - выданные направления и записи на прием, рецепты, карты вызова скорой помощи, прививочные карты детей, информация об оказанных медицинских услугах и их стоимости, сведения о диспансеризации.

Кроме того, на портале появится дополнительный канал обратной связи. Москвичи смогут прислать предложения о том, какую еще медицинскую информацию им хотелось бы увидеть в своей электронной карте. Самые популярные пожелания будут исполнять. Сюда же можно будет сообщить, если заметили в своей медкарте ошибку или недостоверную информацию.

В будущем пациенты смогут загружать в электронную медкарту данные о своем лечении в частных и федеральных клиниках, чтобы врачебная помощь стала более полной и эффективной. А в перспективе можно будет закачивать в онлайн медкарту данные о здоровье из личных гаджетов жителей, например, фитнес-браслетов или планшетов.

КСТАТИ

Более 80 процентов проголосовали за

Совсем недавно в проекте «Активный гражданин» завершилось голосование о доступе пациентов к своим электронным медицинским картам. Среди участников 81% поддержали возможность получения личного доступа к ЭМК. Пользователи ответили, поддерживают ли они использование электронной карты, какие разделы электронной медицинской карты являются самыми полезными, по их мнению, и поддерживают ли они идею по самостоятельному внесению данных в ЭМК.Актуально