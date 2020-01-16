Один из организаторов убийства следователя Шишкиной скрылся от следствия

16 января Следственный комитет России сообщил о завершении расследования резонансного уголовного дела об убийстве подмосковного следователя Евгении Шишкиной. Главный обвиняемый - 26-летний хакер Ярослав Сумбаев. Это тот самый компьютерный гений, который был подозреваемым по делу онлайн-аферы по продаже железнодорожных билетов. Запутанное кибер-дело раскрутила ныне покойная следователь.

Напомним, полковник была застрелена недалеко от своего дома в Подмосковье в октябре 2018-го года. Исполнителя Абдулаизова задержали по «горячим следам», а в организации преступления сразу заподозрили сбежавшего из страны Сумбаева. Его объявили в розыск и только спустя год доставили из Грузии, где он пытался скрыться от правосудия.

Ярослав Сумбаев

- Мотивом преступления была месть в связи с расследованием следователем уголовного дела. По уголовному делу проведено более 1500 следственных действий, в том числе около 1300 допросов, 70 судебных экспертиз, - сообщила "Комсомолке" Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета России. - Заказчик и исполнитель полностью признали вину. В результате проверок показаний на месте с Абдулазизовым в Москва-реке обнаружены выброшенные им пистолет и патроны. На частях оружия, обнаруженных в ходе осмотра места происшествия, в ходе проведения генетических экспертиз обнаружены следы исполнителя убийства.

Следователя Евгению Шишкину расстреляли у собственного дома

Материалы уголовного дела сейчас изучают в прокуратуре. Скорее всего уже в ближайшее время оно будет передано в суд. Но на скамье подсудимых, по данным следствия, должен находить еще один фигурант. Это друг хакера - Иван Кочетков.

- Именно он разработал план путей отхода исполнителя убийства из поселка. В сентябре 2018 года Сумбаев, представляясь Мигелем Моралисом в одном из мессенджеров, привлек для совершения убийства несовершеннолетнего, а тот в свою очередь своего знакомого – Абдулазиза Абдулазизова, - пояснила Светла Петренко. - Иван Кочетков объявлен в розыск.

За убийство организованное группой лиц по найму обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы. Кроме того, исполнителю придется ответить по статье "незаконны оборот оружия".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/695879" frameborder="0"></iframe> В Петербурге задержан один из подозреваемых в убийстве следователя Шишковой.

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