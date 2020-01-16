Сергей Собянин на XVIII Ассамблее "Здоровая Москва": Продолжительность жизни в столице выросла на пять лет

На ВДНХ начала работу XVIII Ассамблея "Здоровая Москва". Это крупнейший форум в сфере столичного здравоохранения. На открытии 16 января выступил мэр Москвы Сергей Собянин.

- Продолжительность жизни за последние десять лет выросла на 5 лет. Это связано и с уменьшением смертности, и с качеством здравоохранения. Опять же горячее питание в школе (о том, что говорил президент вчера). Во многих школах России нет этого. В Москве мы это решили давно. И, несмотря на критику, это соответствует всем нормам. К тому же важен порядок на дорогах - это уменьшает смертности, Москва в этом списке вторая снизу, лучше показатель только на Чукотке (там, как понимаю, основной транспорт - олени). Оказывает влияние и программа "Московское долголетие", - сказал Сергей Собянин.

На ВДНХ начала работу XVIII Ассамблея "Здоровая Москва"Фото: Алиса ТИТКО

Говорил мэр города и о главных темах Ассамблеи "Здоровая Москва" – цифровизация медицины, борьба с онкологическими заболеваниями и медицина больших городов.

- Сегодня уже 10 млн электронных медицинских карт мы внесли в наши базы. Мы стали грузить туда анализы, лабораторные исследования. Можно будет загружать свой дневник, собственные показания. Электронная карта - это не замена бумажной версии. Все технологические процессы "прошиваются". Все процессы записываются: прием, лечение. Мы видим лабораторные исследования, диагноз, лечение и результаты. Это фундаментальное изменение в медицине, - сказал Сергей Собянин.

Это крупнейший форум в сфере столичного здравоохраненияФото: Алиса ТИТКО

Мэр города предложил оценивать все через здоровье человека. Какое отношение имеет благоустройство города? Москвичи стали больше гулять по этим улицам. Какое имеет отношение освещение? Люди не боятся и могут больше гулять. Какое отношение имеет благоустройство набережных? Можно прогуляться, прокатиться на велосипеде. Сейчас 2/3 транспорта - электрические машины, москвичи передвигаются на общественном транспорте.

Также мэр города рассказал о перспективах, о модернизации здравоохранения в Москве.

- Сегодня около 1 млн квадратных метров мы строим, увеличиваем объемы в 5-6 раз, в том числе и строение новых поликлиник. Мы реконструируем практически все старые больницы, которые не соответствуют нынешним стандартам медицины. Эти проекты заложены в бюджет, - отметил Сергей Собянин.

Был поднят вопрос борьбы с онкологическими заболеваниями в Москве. В СМИ появляются цифры об увеличении количества людей, которые попадают в стационары. Однако, как объяснил мэр города, некоторые люди остаются в этих списках по пять и больше лет, потому что им оказывается необходимая помощь - люди живы.

- Мы определили новые стандарты лечения онкозаболеваний, мы ввели их на три года раньше. На базе шести центров мы создаем вертикаль отказания помощи: от выявления до лечения. Больной не должен искать себе врача, его должны вести по этой цепочке - от первых признаков, обнаружения. Мы не должны оставить таких больных один на один с болезнью, - отметил мэр города Сергей Собянин.

КСТАТИ

Двери открыты для всех

Посетить форум могут все желающие. Для этого нужно зарегистрироваться в павильоне №75. На выставке можно пройти обследования, сдать анализы и узнать больше о состоянии своего здоровья.

- На стенде "Инфекционная безопасность города Москвы" можно пройти экспресс-тест на выявление гепатита С. Результат теста будет готов через 20 минут. В зоне "Московский донор" расположилась мини-лаборатория, в которой всем желающим определят уровень гемоглобина, группу крови и резус-фактор, - рассказали в пресс-центре XVIII Ассамблеи "Здоровая Москва".

Кстати, 19 января на территории ВДНХ состоится "Здоровый забег".

СПРАВКА "КП"

Ассамблея проводится в столице с 2001 года и в этот раз проходит под брендом "Здоровая Москва", который полюбился москвичам за время проведения масштабного летнего теста здоровья в городских парках.

В течение четырех дней работы Ассамблеи (с 16 по 19 января) пройдет более 90 дискуссий и экспертных сессий с участием 200 зарубежных специалистов из Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, России, США, Швеции, Южной Кореи.