В Подмосковье 104-летний ветеран войны сгорел заживо в своем доме

В Подмосковье трагически погиб 104-летний ветеран войны. Михаил Шишов всю жизнь прожил в поселке на окраине города Павловский Посад.

Днем 14 января соседи увидели, как из окон его домика повалил черный дым. Позвонили в МЧС. Пожарные добрались очень быстро и потушили дом буквально за десять минут. При разборе завалов нашли тело пенсионера. Специалисты отметили, что причиной пожара стал взрыв газовой плиты. После опроса родных и соседей Шишова, была восстановлена картина случившегося.

Накануне вечером проведать Михаила Шишова заходил сын. Он оставил отцу блины на завтрак.Судя по всему, ветеран по ошибке сначала включил духовку (она начала наполняться газом), а затем решил разогреть на плите принесенные сыном блины.

В Павловском Посаде Михаила Шишова называли одной из местных легенд. В 1937 году его призвали на срочную службу в Красную армию. Служил минометчиком. Прошел две войны - финскую и Великую отечественную. Дважды был ранен. Был награжден медалями «За отвагу» (отличился при форсировании реки в районе белорусского города Орша), «За победу над Германией», «За взятие Берлина». После возвращения с фронта домой много лет отработал в технической службе знаменитой Павлово-Посадской платочной мануфактуры.