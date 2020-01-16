2020-01-16T14:57:27+03:00
Умные вещи

Константин Хабенский представит в "Одноклассниках" онлайн-премьеру документального фильма «Оперение»

Фильм получил специальный приз жюри фестиваля "Евразийский Мост 2019"
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Константин Хабенский представит в "Одноклассниках".Константин Хабенский представит в "Одноклассниках".
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В социальной сети Одноклассники пройдет премьера документального фильма «Оперение». Картину, которая рассказывает о фестивальном движение, представит в эфире онлайн-шоу «ОК на связи!» автор ее идеи — актер Константин Хабенский. Константин расскажет подробности о фильме и ответит на вопросы пользователей социальной сети.

В 21:00, после эфира онлайн-шоу, в в группе «Одноклассники. Видео» состоится первый бесплатный показ документального фильма «Оперение». Картина режиссера Ильи Зернова рассказывает про детские студии творческого развития, которые 9 лет назад организовал в нескольких городах России Константин Хабенский. С лета 2017 года Студии — самостоятельный проект, существующий уже без руководства Хабенского.

В этих студия живет особая атмосфера: дети могут импровизировать и самовыражаться без ограничений. В студии каждый имеет право на выдумку и протест — так дети залечивают душевные раны, прощупывают взрослый мир и ставят фантастические спектакли. Каждый год молодые таланты собираются в одном из городов на фестиваль «Оперение», где с ними работают актеры-наставники. Ребята показывают все, чему научились, и творят на полную катушку.

Основным материалом для фильма стали съемки на 2-х фестивалях и интервью кураторов 4-х студий из 11 и трех выпускников, а также записи спектаклей и постановок сделанных самими студийцами.

Фильм «Оперение» получил специальный приз жюри фестиваля "Евразийский Мост 2019". Ялта. Россия и стал фильмом закрытия фестиваля Горький-фест в Нижнем Новгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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