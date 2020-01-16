2020-01-16T17:16:42+03:00
Происшествия

"Отчим снял штаны, схватил меня, но я убежала в школу": 10-летняя девочка рассказала директору школы о насилии в семье

Против педофила возбудили уголовное дело [эксклюзив kp.ru]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Против педофила возбудили уголовное дело.Против педофила возбудили уголовное дело.Фото: Олег ЗОЛОТО
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10-летняя Вика*, ученица одной из московских школ, расположенных в районе Бирюлево в то утро пришла на занятия на час раньше. Девочка была напугана, плакала и ничего толком не смогла объяснить учителю. А вот директору школы ученицу 4 класса удалось разговорить. Оказалось , что перед уроками школьница чудом сумела убежать из дома, где ее пытался изнасиловать отчим.

- В разговоре с директором девочка рассказала что утром, она осталась одна в квартире с отчимом. Мужчина затащил ее в спалю, снял с себя штаны, схватил ребенка за шею и попытался изнасиловать. Школьнице удалось вырваться и она сбежала в школу, - сообщили "Комсомолке" собственные источники в правоохранительных органах.

Директор школы сразу сообщила о случившемся в полицию. Свою вину горе-папаша отрицает. Но судя по всему, рассказанное девочкой - правда. Оказалось что мужчина и раньше свою любовь к дочери жены проявлял странным способом. К примеру, мужчина настаивал на совместных с ребенком приемах ванны. Мама Вики при этом делала вид что в этом нет ничего странного.

Девочку в присутствии психологов и мамы уже опросили следователи. По результатам проверки против мужчины было возбуждено уголовно дело.

- Ему представлено обвинение по статье 132 УК РФ "насильственные действия сексуального характера" в отношении несовершеннолетней, - пояснили источники "Комсомолки".

Дожидаться решения суда извращенец будет в СИЗО. В случае если его вину докажут, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

* - Имя ребенка изменено

ИСТОЧНИК KP.RU

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