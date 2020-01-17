Наше Подмосковье. Где окунуться в купель на Крещение Господне

Крещенские купания уже несколько веков - одна из главных православных традиций. Сотни тысяч верующих по всей стране окунаются в ледяную воду купелей при храмах или открытых водоемах. Это символ в честь крещения Христа в реке Иордан. Считается, что на Крещение вода обладает особой силой.

В этом году большой христианский праздник пройдет в ночь на 19 января. В Московской области для крещенских купаний оборудовали более 200 мест.

- В предстоящие выходные - большой праздник Крещения. Каждый муниципалитет готовится, - рассказал губернатор Андрей Воробьёв. Накануне он поручил главам всех городских округов: - Я прошу проявить максимальную заботу о тех, кто приедет в этот день окунаться в прорубь. Традиционно мы уделяем большое внимание этому важному событию.

В МЧС сообщают, что в муниципалитетах Подмосковья подготовили в общей сложности 214 мест. 94 купели находятся при храмах, церквях и у святых источников, 74 проруби - на прудах, 46 - на открытых водоемах (реках и озерах). В каждом таком месте оборудованы удобные спуски в воду, настилы под водой, установлено освещение, раздевалки и зоны, где можно согреться. Также на всех точках будут дежурить спасатели и медики. В крещенскую ночь за безопасностью участников крещенских купаний будут следить более 2200 человек.

В Комитете по туризму Московской области составили список из 10 самых популярных мест для крещенских купаний, которые ежегодно привлекают верующих не только из окрестных городов и областей.

КЛИН: УСАДЬБА ДЕМЬЯНОВО

Усадьба Демьяново (Клин, проезд Танеева, 15с1) - часть Музея-заповедника П. И. Чайковского. На берегу усадебного пруда стоит храм Успения Божией Матери. В 2016 году водоем благоустроили и смонтировали для крещенских купаний стационарный настил и площадку вокруг проруби с ограждениями и поручнями. Пункты для переодевания и обогрева начнут работу в 20.00 и будут принимать желающих окунуться до 3 часов ночи.

ЧЕХОВ: ТАЛЕЖ

Источник Преподобного Давида в селе Талеж (городской округ Чехов) является подворьем мужского монастыря Вознесенская Давидова пустынь, которому уже более 500 лет. Здесь установлена часовня в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник», храм-часовня во имя преподобного Давида, звонница, а также две купальни - мужская и женская.

ФОТО: Пресс-служба Правительства МО

СЕРГИЕВ ПОСАД: ГРЕМЯЧИЙ КЛЮЧ

Святой источник Преподобного Сергия Радонежского в окрестностях Сергиева Посада (у деревни Взгляднево) в народе называют Гремячим ключом. По легенде, он возник после того, как в этом месте помолился сам святой Сергий. На Крещение сюда приезжает много людей. В 2019 году купель с источником посетили 30 000 человек. У Гремячего ключа подготовили парковку на 5 тысяч машин, торговые точки, пункты обогрева. Ожидается, что люди начнут приезжать уже к 22.00, а служба начнется в полночь.

ФОТО: Пресс-служба Правительства МО

ЗВЕНИГОРОД: ИСТОЧНИК ПРЕПОДОБНОГО САВВЫ

Колодец Преподобного Саввы на реке Сторожке у Саввино-Сторожевского монастыря уже давно стал одной из достопримечательностей Звенигорода. Считается, что этот колодец в 1400 году выкопал сам святой основатель монастыря и вода в нем целебная. В 2000-х здесь возвели красивую деревянную часовню и две купели (мужская и женская) с раздевалками. Сегодня это одно из самых посещаемых мест для крещенских купаний. В прошлом году здесь побывали 10 тысяч верующих.

ФОТО: Пресс-служба Правительства МО

ТАКЖЕ ПОДГОТОВЛЕНЫ КУПЕЛИ

ЗАРАЙСК: БЕЛЫЙ КОЛОДЕЦ

Небольшой городок на юго-востоке Подмосковья известен своими православными храмами, стоящими на территории здешнего кремля, и, конечно, святым источником «Белый колодец». По легенде, он забил из земли еще в 1255 году!

Купаленка «Белого колодца» поделена на мужскую и женскую половины, а территория вокруг - ухоженная и чистая.

СЕРПУХОВ: НОГИНСКИЙ ПРУД

Этот открытый водоем находится в микрорайоне имени Ногина. Отсюда и название. Здесь будут стоять две деревянные купели, мужская и женская палатки, пункт раздачи горячего чая. Богослужение с освящением воды начнется в 23.00, а в полночь - омовение.

ИСТРА: ПОДМОСКОВНЫЙ ИОРДАН

Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь (Истра, Ново-Иерусалимская наб., 1) - одна из главных православных святынь Подмосковья. Его основатель патриарх Никон в середине XVII века назвал здешнюю реку Истра в честь реки Иордан, в которой крестили Христа. В этом году на Истре организуют две купели: одну с четырьмя заходами, другую - с двумя. Рядом развернут два больших обогреваемых шатра для переодевания - для мужчин и женщин.

КОЛОМНА: ИСТОЧНИК СВЯТОГО НИКОЛАЯ

Источник находится в селе Андреевское, в 7 километрах от Коломны - здесь очень живописное место на берегу реки Коломенка, рядом с храмом Успения Божией Матери второй половины XVIII века.

Ожидается, что в этом году две удобные купальни у источника посетят до тысячи человек. Спасатели начнут здесь работать 18 января с 20.00.

СОЛНЕЧНОГОРСК: ОЗЕРО СЕНЕЖ

Купель будет установлена на территории городского пляжа озера Сенеж. В ночь на 19 января здесь можно будет окунуться с 22.00 до 3.00. Под присмотром спасателей и медиков, конечно же. Гости смогут переодеться в теплых раздевалках, а еще их будут угощать горячим имбирным чаем с сушками.

БАЛАШИХА: БЕРЕГ ПЕХОРКИ

Оборудованная по всем правилам безопасности прорубь находится на правом берегу реки Пехорки, у водно-спасательной станции (заезд с Солнечной улицы). Здесь, как и на двух сотнях других площадок, организованы пункты обогрева, дежурят медики и спасатели.

КСТАТИ

Самые интересные места, события и маршруты Подмосковья - на портале welcome.mosreg.ru и на страничке instagram.com/welcomemosreg.

Весь перечень купелей вы найдете на сайте ГУ МЧС России по Московской области 50.mchs.gov.ru.

СОВЕТЫ ОТ МЧС

В этом году зима аномально теплая. На водоемах лед, но он тонкий. Поэтому к рекомендациям МЧС нужно отнестись с повышенным вниманием!

- Совершать обрядовое купание можно только в специально оборудованных местах, где дежурят спасатели.

- Нельзя одновременно выходить на лед большими группами людей.

- Соблюдайте у иордани очередность, держась на дистанции от предыдущего человека не менее чем на 3 - 5 метров.

- Нельзя отпускать маленьких детей к проруби без сопровождения взрослых.

- Нельзя купаться нетрезвым - в холодной воде у пьяного человека может резко повыситься артериальное давление или случиться сердечный приступ.

- Также запрещается купаться людям, имеющим проблемы со здоровьем: бронхиальной астмой, заболеваниями дыхательных путей, болезнями сердца и сосудов.

В Главном управлении МЧС по Московской области напоминают, что в экстренных случаях необходимо звонить по телефону службы спасения - 01, с мобильного - 101 или единому номеру вызова экстренных служб - 112.