После открытия нового астероида московские школьники мечтают заниматься астрономией

Почти 200 наборов снимков с телескопа Pan-STARRS 1. Попади такое «богатство» в руки московских школьников, то они, нет, не заснут с открытыми глазами, а могут даже открыть астероид. Ребята из Центра астрономического и космического образования Московского дворца пионеров по-настоящему «горят» наукой и готовы после школы сидеть часами, разглядывая картинки, которые многим из нас ничего не скажут.

Это снимки с телескопа, расположенного на Гавайских островах. В этой стопке кадров ребята вдруг заметили какие-то странные «черточки» и «тире». Это означало, что телескоп заснят небесное тело, которое движется быстрее «своих собратьев». Но самое интересное выяснили, когда вплотную взялись за изучение стероида – за пару дней до того, как «попасться» под прицел камеры, астероид пронесся мимо Земли. Причем его расстояние было в полтора раза меньше, чем расстояние от Земли до Луны.

- Если открываешь обычный астероид, нет причин для шума и гама, а вот открытый нами околоземный астероид – это уже что-то стоящее. Может быть, я продолжу заниматься астрономией, - приводит РИА Новости слова 14-летней Василисы Рязанцевой, одной из участниц Центра.

Другой юный астроном Максим Эксюзян, признался, что вдохновился на поиск новых астероидов.

- Теперь я хочу открыть что-то еще, не только астероид. Кроме астрономии меня очень интересует экология,- сказала Полина Синявская.