Аномально теплое Крещение в Москве: площадок с купелями на берегу становится больше

Синоптики в своих прогнозах радуют нас плюсовой температурой. В Гидрометцентре России сообщили, что в этом году страну ждет аномально теплое или «красное» Крещение.

Для москвичей, желающих окунуться в иордань на Крещение в ночь с 18 на 19 января, откроются дополнительные официальные площадки. Напомним, ранее мэрия Москвы утвердила адреса 37 купелей и прорубей. Теперь из-за затянувшегося потепления и ожидаемого массового участия горожан в крещенских купаниях решили поставить еще больше купелей на берегу - в основном в парках и при храмах. Всего точек с майнами уже 46 в одиннадцати округах (см. ниже дополнительные места, полный перечень). В некоторых районах изменились адреса площадок, но их количество осталось прежним. Не исключено, что к вечеру субботы, то есть к началу купаний, список может еще дополниться.

Кроме того, в крещенскую ночь с 18 на 19 января некоторые автобусы, троллейбусы, электробусы и трамваи будут ездить до 3 ночи. Для этого на линию выйдут более 100 машин наземки. Их работу продлили на 39 маршрутах (см. «На заметку»). Особенно там, где они проходят рядом с местами крещенских купаний и храмов. Пассажиров будут перевозить с интервалами не более 30 минут. При этом по городу также можно прокатиться и на 13 специальных ночных автобусах. Они курсируют с интервалом от 15 до 30 минут.

КОНКРЕТНО

Где откроют дополнительные места для купаний

Центральный округ

Храм на Чистом Вражке, 1-й Тружеников пер., д. 8/1

Северный округ

Тимирязевские пруды, ул. Прянишникова, д. 1

Восточный округ

Купель «Вернисаж в Измайлове», Измайловское ш., д. 73Ж

Северо-Западный округ

Кировская пойма, ул. Исаковского, д. 6

Ландшафтный парк, ул. Барышиха

Природно-исторический парк «Покровское-Стрешнево», 4-й пруд на реке Чернушке, 5-й Войковский пр-д, д. 2А

Природно-исторический парк «Москворецкий», Карамышевская наб., д. 13-15

Яхт-порт «Алые паруса», ул. Авиационная, д. 79, корп. 1

Новая Москва

Купели:

- в пос. Воскресенское, клуб-отель «Воскресенское»;

- в пос. Марушкинское, дер. Большое Свинорье;

- в пос. Михайлово-Ярцевское, пос. Шишкин Лес;

- г. Троицк, ул. Прибрежная, д. 7.

НА ЗАМЕТКУ

Эти маршруты будут работать дольше в крещенскую ночь

Автобусы

№ м1 «Улица Кравченко – Больница РЖД»

№ 7 «Станция Перово – Метро «Партизанская»

№ 17 «Троицк (мкр. «В») – Троицк (Торговый центр)»

№ 48 «Силикатный завод – Живописная улица»

№ 49 «Метро «Беляево» – Санаторий «Узкое»

№ 109 «Улица Герасима Курина – Метро «Пионерская»

№ 127 «Рублево – Улица Коцюбинского»

№ 151 «Метро «Красногвардейская» – 3-я Радиальная улица»

№ 151к «Метро «Орехово» – 3-я Радиальная улица»

№ 202 «Остафьевская улица – Метро «Ясенево»

№ 210 «4-й мкр. Митина – Метро «Тушинская»

№ 257 «Уссурийская улица – Южное Измайлово»

№ 531 «Метро «Теплый Стан» – Поселок Курилово»

№ 577 «Метро «Теплый Стан» – Совхоз «Воскресенское»

№ 608 «14-й мкр. Орехово-Борисова – Метро «Пролетарская»

№ 616 «Метро «Новые Черемушки» – Метро «Проспект Вернадского»

№ 652 «Таллинская улица – 3-й мкр. Строгина»

№ 653 «Филевский бульвар – Метро «Фили»

№ 654 «Улица Маршала Прошлякова – 3-й мкр. Строгина»

№ 721 «Метро «Новые Черемушки» – Улица Новаторов»

№ 737 «5-й мкр. Северного Бутова – Молодцовский проезд»

№ 738 «Метро «Каширская» – Метро «Алма-Атинская»

№ 800 «Щукино – Метро «Полежаевская»

№ 804 «Метро «Теплый Стан» – Поселок Мосрентген»

№ 874к «Троицк (мкр. «В») – Былово»

№ 1004 «5-й мкр. Северного Бутова – Каменка»

№ С12 «Стадион «Лужники» – Улица Новый Арбат»

№ 10 «Станция Крюково – Горбольница» (г. Зеленоград)

Трамваи

№ 6 «Братцево – Метро «Сокол»

№ 17 «Медведково – Останкино»

№ 25 «Останкино – Сокольническая Застава»

№ 26 «Метро «Университет» – Метро «Октябрьская»

№ 34 «16-я Парковая улица – Метро «Семеновская»

Троллейбусы

№ 21 «Берег Москвы-реки – Метро «Полежаевская»

№ 52 «Москворецкий рынок – Метро «Профсоюзная»

№ 57 «Мост Октябрьской железной дороги – Метро «Войковская»

№ 64 «Ивановское – Метро «Выхино»

Электробусы

№ т25 «Проспект Буденного – Метро «Лубянка»

№ т73 «6-й мкр. Бибирева – ВДНХ (южн.)».