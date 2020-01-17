В Крещение обеспечат водой все храмы Москвы

Приближается Крещение Господне, в храмах задумались о самом главном - о воде. Помогает в этом Мосводоканал. Водой обеспечивают даже те храмы, в которые не проведена централизованная система водоснабжения. Купели и емкости наполняют достаточным количеством чистой воды.

- Для этого компания организует временные трубопроводы и доставку питьевой воды в автоцистернах. В этом году поступило 103 заявки с просьбой оказать помощь в дополнительном обеспечении водой храмов города. Всего в период с 17 по 19 января временное водоснабжение организовано по 50 адресам, доставка питьевой воды автоцистернами – по 53 адресам, - рассказали в пресс-службе "Мосводоканала".

В Крещение по всей России проходят водосвятные молебны. Считается, что с полуночи и до середины дня 19 января вода во всех источниках становится святой и долгое время сохраняет свои свойства. Именно поэтому москвичи стремятся получить в храме крещенскую воду.

- Подготовка дополнительного водоснабжения в церкви и храмы Москвы и Подмосковья началась заблаговременно. В настоящий момент к празднованию православного праздника Крещения Господня все готово, - сказали в пресс-службе "Мосводоканала".