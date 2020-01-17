2020-01-17T16:02:56+03:00
Общество

В Крещение обеспечат водой все храмы Москвы

Даже там, где не проведена централизованная система водоснабжения
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
В Крещение по всей России проходят водосвятные молебны. Считается, что с полуночи и до середины дня 19 января вода во всех источниках становится святойВ Крещение по всей России проходят водосвятные молебны. Считается, что с полуночи и до середины дня 19 января вода во всех источниках становится святойФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Приближается Крещение Господне, в храмах задумались о самом главном - о воде. Помогает в этом Мосводоканал. Водой обеспечивают даже те храмы, в которые не проведена централизованная система водоснабжения. Купели и емкости наполняют достаточным количеством чистой воды.

- Для этого компания организует временные трубопроводы и доставку питьевой воды в автоцистернах. В этом году поступило 103 заявки с просьбой оказать помощь в дополнительном обеспечении водой храмов города. Всего в период с 17 по 19 января временное водоснабжение организовано по 50 адресам, доставка питьевой воды автоцистернами – по 53 адресам, - рассказали в пресс-службе "Мосводоканала".

В Крещение по всей России проходят водосвятные молебны. Считается, что с полуночи и до середины дня 19 января вода во всех источниках становится святой и долгое время сохраняет свои свойства. Именно поэтому москвичи стремятся получить в храме крещенскую воду.

- Подготовка дополнительного водоснабжения в церкви и храмы Москвы и Подмосковья началась заблаговременно. В настоящий момент к празднованию православного праздника Крещения Господня все готово, - сказали в пресс-службе "Мосводоканала".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Если вы подкатываете к официантке, бармен может вам плюнуть в напиток»: Сотрудница баров и ресторанов рассказала о закулисье своей работы
Девушка откровенно поделилась, кого из посетителей называют «марамой», занимаются ли они интимом на работе, почему их бесят мамочки и как относятся к москвичам
Новости 24
Более 20 тысяч человек посетили ассамблею «Здоровая Москва» в день открытия
На форуме «Здоровая Москва» обсудили развитие цифровизации здравоохранения
В Москве запустят салют в честь 75-летия освобождения Варшавы
24 млн пассажиров воспользовались МЦД за два месяца
Москва активно внедряет лучшие практики в сфере здравоохранения
В Москве откроют еще почти два десятка ж/д станций
Общественный транспорт Москвы продлит работу на Крещение
Погода в Москве на 17 января 2020 года: температура поднимется до +4
В Москве второгодник избил учительницу во время урока физики
Международные эксперты: Москва - один из мировых лидеров по внедрению инноваций в здравоохранении
В Подмосковье за 2019 год снизилось число преступлений
На станции МЦД Кунцевская появится два подземных вестибюля
Погода в Москве на 16 января 2020 года: пройдет небольшой дождь
Более 2 млн человек посетили диспансеризацию и профосмотры в 2019 году в Подмосковье
В Подмосковье откроются порядка трехсот пунктов приема елок на переработку
Москвичам открыли доступ к электронным медкартам
На Урале появился свой «Диснейленд»
Испанский журналист разбился, выпав из окна в Москве
Тысячи москвичей лишились бесплатной парковки у дома
Погода в Москве на 14 января 2020 года: мокрый снег и гололедица
Пять московских музеев изменили дни бесплатного посещения
Погода в Москве на 13 января 2020 года: ожидается сильный ветер
5 млн туристов посетили Москву во время новогодних каникул
В Подольске уже сутки не могут найти 14-летнюю девочку