Собянин открыл второй участок проспекта генерала Дорохова

Движение по второму участку новой вылетной магистрали – проспекта Генерала Дорохова - открыл 20 января мэр города Сергей Собянин. Теперь автомобилисты, минуя Можайское шоссе и Кутузовский проспект, смогут доезжать от МКАД до Минской улицы.

- Строительство Южного дублера Кутузовского проспекта - одна из крупнейших строек Москвы. Очень сложный объект. Огромное количество путепроводов, эстакад, мостов. Для Москвы этот проект очень важен. Дублер разгружает Мичуринский и Кутузовский проспекты, Можайское и Аминьевское шоссе, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Первый этап, по словам мэра города, в прошлом году завершили. Это участок от МКАД до Аминьевского шоссе. Была сделана связка на Мосфильмовской улице.

- Сегодня запускаем второй этап: от Аминьевского шоссе до Минской улицы. До конца года завершим проект полностью - до Третьего транспортного кольца, - сказал мэр города.

Что касается названия нового проспекта - решение принимали москвичи в голосовании на сайте "Активный гражданин". Новая 24-я вылетная магистраль Москвы будет носить имя генерал-лейтенанта русской армии, героя Отечественной войны 1812 года Ивана Семеновича Дорохова.

- Большинство поддержало название в честь героя аойны 1812 года генерала Дорохова. Завтра на заседании Правительства Москвы мы такое решение примем, - сказал Сергей Собянин.

Проспект Генерала Дорохова пройдет от МКАД до Третьего транспортного кольца между Мичуринским и Кутузовским проспектами. Магистраль составит 27,4 км с шестью полосами в обоих направлениях. В рамках строительства наиболее крупным искусственным сооружением была транспортная развязка на Минской улице. К тому же были построены съезды к кварталам будущей жилой застройки вдоль реки Раменка и мосты через реку Сетунь. Для удобства местных жителей построили два подземных пешеходных перехода (в районе развязки с Минской улицей и в районе примыкания Проектируемого проезда № 6095), а также лестнично-лифтовой сход.

Что еще?

Третий участок проспекта Генерала Дорохова длиной 6,3 км – от Минской улицы до ТТК – пройдет вдоль путей Киевского направления МЖД. Его строительство планируется завершить до конца 2020 года.

Теперь автомобилисты, минуя Можайское шоссе и Кутузовский проспект, смогут доезжать от МКАД до Минской улицы.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Зачем нужен Южный дублер Кутузовского проспекта - проспект Генерала Дорохова?

- улучшить транспортную доступность ИЦ "Скол-ково", районов Солнцево и Очаково-Матвеевское, поселка Заречье, микрорайона Сетунь и перспективной жилой застройки района Раменки,

- обеспечить удобный проезд к ж/д станции "Матвеевская", будущему ТПУ "Аминьевское шоссе" (станция метро БКЛ и новая платформа Киевского направления МЖД – в перспективе МЦД-4), станции метро "Минская";

Новая 24-я вылетная магистраль Москвы будет носить имя генерал-лейтенанта русской армии, героя Отечественной войны 1812 года Ивана Семеновича Дорохова.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- соединить крупные городские магистрали – МКАД, Северо-Западную хорду (Рябиновую улицу), Южную рокаду (Аминьевское шоссе), Мосфильмов-скую и Минскую улицы, ТТК и Бережковскую набережную;

- снизить нагрузку на крупные городские магистрали – Мичуринский и Кутузовский проспекты, Можайское и Аминьевское шоссе, Мосфильмовскую улицу.