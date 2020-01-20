2020-01-20T12:32:34+03:00
Происшествия

В Москве после звонков о минировании проверяют десятки станций метро

Пассажиры отмечают, что на платформах и вестибюлях появились полицейские с собаками
Семен ЕЛЕНИН
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В российской столице новая неделя началась с очередной волны сообщений о минировании различных объектов. Фото: Сергей Савостьянов/ТАССВ российской столице новая неделя началась с очередной волны сообщений о минировании различных объектов. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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В российской столице новая неделя началась с очередной волны сообщений о минировании различных объектов. Этим утром полицейские проверяли десятки станция метрополитена. Очевидцы сообщают, что на платформах и вестибюлях появились люди в форме со служебными собаками.

- Было несколько сигналов, - подтвердил «КП» источник в правоохранительных органах. - Но в принципе, подобные проверки станций подземки проводятся регулярно. И кинологи с собаками постоянно работают, так что это не показатель.

По словам источника, об эвакуации метро или отдельных станций речи пока не идет. В УВД на Московском метрополитене информацию о «минированиях» официально не комментируют. Кроме того, после аналогичных сообщений в Москве проверили несколько школ и торговых центров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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