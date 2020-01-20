Провинциалку, которая развела москвича на выдуманном аборте, будут судить за мошенничество

В столичную полицию на днях обратился мужчина, который заявил, что его обманула бывшая возлюбленная. Оказалось, что после расставания приехавшая в столицу из провинции женщина решила заработать на доверчивости москвича. Ему она рассказала слезную историю про беременность и аборт, который она якобы сделала.

- Она сказала, что прервала беременность на большом сроке, что вызвало осложнение, и ей требуется дорогостоящее лечение. После этого она потребовала у него 1 миллион 700 тысяч рублей, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД РФ по Москве.

Мужчина без лишних раздумий передал ей деньги, а потом случайно узнал, что это обман. Правду об афере ему рассказали общие друзья. Полиция уже проверила эту информация и оказалось, что ни аборта, ни проблем со здоровьем у женщины не было.

- Возбуждены уголовные дела по статьям "Мошенничество" и "Вымогательство". В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - прокомментировали в столичном главке.