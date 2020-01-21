Зима придёт в Москву. Но всего на день!

В каждом северном городе России знают анекдот: "А что, лета в этом году не было? - Почему же, было… но я этот день работал". В эпоху глобального потепление анекдот актуален с точностью до наоборот: не про лето, а про зиму.

В общем: кто хочет увидеть зиму в Москве, не сидите в четверг дома или в офисе, идите на улицу. Потому как зима придет именно на 23 января. Как положено, со снегом, даже с метелью и "лютыми" по нынешним меркам морозами. В ночь на 23 января и днем в четверг Гидрометцентр России обещает -3…-5 градусов в мегаполисе, в Подмосковье от -3 до -8. А в ночь на пятницу аж до -10 градусов.

Однако заглянет к нам зима всего на один день. В промежутке между двумя атлантическими циклонами в среднюю полосу ненадолго ворвется воздух из Арктики.

Но уже днем в пятницу, 24 января, примчится новый циклон с Атлантики - и всё, вместо морозца опять оттепель до +3, вместо метели мокрый снег, снег с дождем, а то и обычный дождь.

В выходные, 25 и 26 января, будет пасмурно и промозгло. По ночам около ноля, днем до +4. Весь выпавший в четверг снег превратится в серую кашу и растает.

И как минимум до конца января нового похолодания не предвидится, разводят руками в Московском метеобюро. Январь-2020 в Москве уже практически на сто процентов окажется самым теплым в истории метеонаблюдений - а ведутся они в столице 140 лет.

Сейчас средняя температура месяца на 9 градусов зашкаливает за климатическую норму. Прежний рекордсмен, январь 2007 года, превысил норму на 7,6 градуса.