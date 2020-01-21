В Москве студент РУДН из Индонезии умер после падения с третьего этажа

Жители пятиэтажки на Ленинском проспекте рано утром, 17 января, во дворе жилого дома обнаружили молодого человека, лежащего в луже крови. Вызвали скорую, которая увезла беднягу в Городскую больницу имени Пирогова.

- У пострадавшего диагностировали перелом основания черепа, ушибленная рана теменной области, перелом наружной лодыжки, множественные ушибленные раны предплечья и другие повреждения, - сообщили "КП" собственные источники в правоохранительных органах.

Спустя три часа он скончался в реанимации. Сейчас в причинах смерти разбираются следователи. Установлено, что он выпал из окна съемной квартиры на третьем этаже. Внутри нашли документы, которые помогли установить личность мужчины. Им оказался 23-летний гражданин Индонезии. В столицу России он переехал три года назад и поступил РУДН (Российский университет дружбы народов).

Доследственную проверку по факту смерти ведет столичный Следственный комитет.