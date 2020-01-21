2020-01-21T21:57:59+03:00
Политика

Хуснуллин ушел на повышение: кто стал заммэра Москвы по вопросам строительства

Какие кадровые перестановки приняты в правительстве столицы
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Андрей Бочкарев ранее возглавлял Департамент строительства города МосквыАндрей Бочкарев ранее возглавлял Департамент строительства города МосквыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Марат Хуснуллин 21 января занял пост вице-премьера по строительству и региональному развитию Правительства РФ. Ранее он занимал должность заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства. Кто же будет вместо Хуснуллина и как отреагировал мэр города Сергей Собянин?

- Марат Хуснуллин сегодня назначен заместителем председателя правительства РФ. Считаю это оценкой работы строительного комплекса Москвы. И, конечно, высокой оценкой работы самого Марат Шакирзяновича. Желаю ему успеха на новом, очень важном поприще, - сообщил в соцсетях мэр Москвы Сергей Собянин.

В правительстве уже приняты соответствующие указы о назначении новых лиц. Место Марата Хуснуллина в правительстве Москвы займет Андрей Бочкарев, который ранее возглавлял Департамент строительства города Москвы.

- В соответствии со статьями 41, 44 Устава города Москвы и статьей 5 Закона города Москвы от 20 декабря 2006 года №65 «О правительстве Москвы» назначить Бочкарева Андрея Юрьевича заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства на срок полномочий мэра Москвы, - значится в указе на сайте мэра Москвы.

А вместо Бочкарева на должность главы Департамента строительства города Москвы был назначен Рафик Загрутдинов.

- Назначить Загрутдинова Рафика Равиловича на должность руководителя Департамента строительства города Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы, освободив от замещаемой должности первого заместителя руководителя Департамента строительства города Москвы, - значится в указе на сайте мэра Москвы.

Лавров, Шойгу и Голикова остались. А вот что известно о новых членах Правительства России

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ИСТОЧНИК KP.RU

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