Арестованный пассажир московского метро: Я отказался от досмотра сумки из-за воздействие рентгеновских лучей на продукты питания

В столичном метро арестовали пассажира. История произошла еще 13 января на станции “Волоколамская”. Пассажира попросили пройти досмотр, но 33-летний уроженец Курской области отказался. Мотивировал отказ от прохождения досмотра беспокойством за продукты питания в его ручной клади. За это Мировой суд района Митино приговорил пассажира на двое суток административного ареста.

- Мужчина отказался от прохождения досмотра ручной клади, после чего прошел за пределы турникетов. Суд признал его действия нарушением требований Федерального закона “О транспортной безопасности” и Постановления Правительства РФ о требованиях по соблюдению транспортной безопасности, - прокомментировали в Московском метрополитене.

В столичном метро подтвердили, что прохождение за турникеты после отказа от досмотра было определено как умышленное неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности. Нарушение по статье 11.15.1 КоАП влечет влечет наложение административного штрафа от 20 до 30 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения либо административный арест на срок до 10 суток.

Пассажир побоялся воздействия рентгеновских лучей на продукты питания. Между тем, согласно исследованию, опубликованному Всемирной организацией здравоохранения в 1999 году, воздействие рентгеновских лучей на продукты питания признано безопасным.

В столичном метропрлитене просят пассажиров с пониманием относиться к просьбе пройти дополнительный досмотр.

- Проверка багажа занимает очень короткое время, но при этом помогает всесторонне защитить наших пассажиров. Ежедневно инспекторы предотвращают провоз десятков опасных предметов, которые могли бы представлять угрозу пассажирам метро. Так, за 2019 год сотрудниками Службы безопасности было выявлено более 358 тысяч потенциально опасных предметов, – рассказали в пресс-службе Московского метрополитена.

Важно

Пассажиры обязаны проходить досмотр и предоставлять багаж, ручную кладь или предметы для проверки на просвечивающем устройстве. Если пассажир отказывается пройти досмотр, то он не может воспользоваться услугами метрополитена.

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