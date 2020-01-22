2020-01-22T14:09:16+03:00
Общество

Эпизод зимы: Москву завалило снегом за две минуты

Синоптики рассказали, как долго он пролежит
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Такого снегопада в эту зиму Москва точно и не припомнит. Фото: Андрей Никеричев/АГН "Москва"Такого снегопада в эту зиму Москва точно и не припомнит. Фото: Андрей Никеричев/АГН "Москва"
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Такого снегопада в эту зиму Москва точно и не припомнит. Завьюжило около 13.20 и уже за две минуты дома столицы, тротуары и дороги покрылись белым покрывалом. Сказка — однозначно. Офисные сотрудники бросили работу и стали фотографировать снег — сохранить на память, внукам показать.

- Снег повалил. Наконец-то! В Москву пришла зима. Возможно, - пишет Максим Зибрак.

- Внезапно. Пошел снег. Да-да. Этой зимой этой целое событие, - пишет Николай Смирнов.

Причем накануне синоптики о таком снегопаде не предупреждали. А в столице, пожалуй, уже нужно рассылать смс «Завтра ровно в 13.20 будет идти снег. Не пропустите это уникальное явление».

- Может задержится дня на три? - интересуется Анастасия Лис.

- Этот эпизод зимы я запомню надолго, - шутит Геннадий Беляков в соцсетях.

Просто скучают москвичи по снегу. Парни не могут позвать девушек покататься на лыжах. Открывают кладовку, смотрят на палки, ботинки и вздыхают. А тут раз — и такая красота.

Офисные сотрудники бросили работу и стали фотографировать снег — сохранить на память, внукам показать. Фото: Алиса ТИТКО

Офисные сотрудники бросили работу и стали фотографировать снег — сохранить на память, внукам показать.Фото: Алиса ТИТКО

- Пока соберешься поехать в лес покататься на лыжах, уже все растает, - пишет Виталий Киракосянц. - Смотрю прогноз аж до февраля — все плюсы.

Пока метель бушевала на севере Москвы, в Ясеневе была весна. И лишь спустя час на юго-западе выпал небольшой снежок.

ПРОГНОЗ

Снег пролежит до конца января

- Этот небольшой слой снег сохранится до выходных. Осадки и мокрый снег, которые могут незначительно его разрушить, возможны только в воскресенье. В целом, ожидаем, что снег пролежит до конца января. Тут была важна предварительная подготовка почвы, все же снег ложился на холодный слой — многие могли видеть утром гололед, хотя температура воздуха была плюсовой. Дольше всего снег будет лежать на траве, так как там есть воздушная «подушка», которая не даст ему растаять, - обрадовала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

- А снег еще будет? - спрашиваю.

- Да, будет идти в четверг и в пятницу. В ночь на четверг (23 января) в Москве будет до минус 6 градусов. Почва еще сильнее остынет, а значит — позволит снегу полежать. Надеемся, что 3-4 см снега выпадет.

На Москву обрушился снегопад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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