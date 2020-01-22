2020-01-22T15:13:08+03:00
Общество

Собянин открыл новый цех Московского эндокринного завода

Предприятие является поставщиком лекарств для городских больниц и обеспечения льготных категорий граждан
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Мэр Москвы Сергей Собянин и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время открытия открытия цеха по реконструкции производства инъекционных лекарственных средств на базе Московского эндокринного завода. Фото: Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"Мэр Москвы Сергей Собянин и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время открытия открытия цеха по реконструкции производства инъекционных лекарственных средств на базе Московского эндокринного завода. Фото: Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"
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В столице открыли новый производственный цех Московского эндокринного завода. За последние годы в развитие завода было инвестировано свыше 2 млрд рублей, объем выпуска продукции вырос на 60%. Как прошла реконструкция производства 22 января посмотрел мэр Москвы Сергей Собянин и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

- Денис Валентинович, хотел поздравить вас с назначением в должность министра. Очень важная должность, и огромное спасибо за то, что вы уделяете такое внимание развитию промышленности Москвы. Сегодня мы находимся на Московском эндокринном заводе. Важнейшее предприятие с точки зрения импортозамещения и реального обеспечения наркотическими и психотропными веществами нашей медицины, московского здравоохранения, аптек, обеспечения больных онкологией, обезболивающими лекарствами, - сказал Сергей Собянин.

Мэр города отметил, что большая часть продукции - это жизненно важные лекарства, которые просто необходимы людям и замены которым нет.

- Очень важно, что сегодня вы заняли такую лидирующую позицию в этой области - 95% производите психотропных и наркотических веществ в стране, - обратился Сергей Собянин к сотрудникам завода. - Это благодаря поддержке министерства промышленности, совместному соглашению, статусу промкомплекса. Мы взаимные обязательства выполняем и завод продолжает развиваться.

Мэр Москвы Сергей Собянин и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время открытия открытия цеха по реконструкции производства инъекционных лекарственных средств на базе Московского эндокринного завода. Фото: Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"

Мэр Москвы Сергей Собянин и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время открытия открытия цеха по реконструкции производства инъекционных лекарственных средств на базе Московского эндокринного завода. Фото: Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"

Московский эндокринный завод (МЭЗ) был открыт в мае 1943 года на базе Московского мясокомбината им. Микояна. Это было военное время. Тогда было важно наладить выпуск инсулина, миоля, тиреодина. Производили из сырья животного происхождения. Сейчас предприятие находится на Новохохловской улице и имеет два филиала - на шоссе Энтузиастов и в промзоне Брянской области (г.п. Рамасухское).

Завод производит препараты, которые применяются в офтальмологии, кардиологии, гинекологии и психоневрологической практике, анестезиологии. Мощности завода позволяют осуществлять выпуск готовых лекарственных препаратов в различных формах: ампулах, флаконах, преднаполненных шприцах, шприц-тюбиках, твердых формах (таблетках, порошках), пластырях.

C 2016 года предприятию был присвоен статус «промышленного комплекса», что позволило получить налоговые льготы по уплате налога на прибыль, налога на имущество и земельного налога в бюджет города Москвы.

В настоящее время Московский эндокринный завод продолжает работы по реконструкции и техническому перевооружению филиала «Лефортовский» на шоссе Энтузиастов, которые планируется завершить до 2022 года. В цехах планируется организовать производство твердых лекарственных форм (таблеток и капсул) мощностью более 1 млрд в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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