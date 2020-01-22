В Подмосковье открыли обелиск русскому дворянскому роду Бибиковых

В среду, 22 января, в селе Шкинь Коломенского района Московской области Российское военно-историческое общество (РВИО) открыло обелиск, посвященный русскому дворянскому роду Бибиковых.

«Мы сегодня открываем памятник не только конкретному человеку, мы открываем памятник целому роду, который известен со времен Ивана III», - сказал председатель РВИО Владимир Мединский.

Усадьба Шкинь принадлежала генерал-майору Гаврилу Ильичу БибиковуФото: Михаил ФРОЛОВ

В церемонии открытия приняли участие министр внутренних дел России Владимир Колокольцев и руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин. Освятил монумент митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

Идея обелиска высотой 9,5 метров принадлежала архитекторам Ольге Бурлаковой и Константину Фомину. Колонну из белокаменных блоков завершает бронзовый герб рода Бибиковых.

В церемонии открытия принял участие министр внутренних дел России Владимир КолокольцевФото: Михаил ФРОЛОВ

Бибиковы - русский дворянский род из Тверских бояр, многие выходцы из которого занимали высокие государственные посты. Так Бибиков Дмитрий Гаврилович может считаться основателем российской таможенной службы, а Бибиков Иван Иванович был правителем Малороссии.

Монумент в селе Шкинь освятил митрополит Крутицкий и Коломенский ЮвеналийФото: Михаил ФРОЛОВ

Усадьба Шкинь принадлежала генерал-майору Гаврилу Ильичу Бибикову, который был георгиевским кавалером и участником Русско-турецкой войны 1768 - 1774 годов. На его средства в конце XVIII века в Шкини был возведен храм Сошествия Святого Духа на Апостолов.